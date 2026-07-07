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डायन बताकर युवती से क्रूरता, मारपीट कर गर्म सरिये से दागा, फिर मां को फोन कर कहा- खेल खत्म, ले जाओ

अजमेर : जिले के पीसांगन थाना क्षेत्र के एक गांव में 21 वर्षीय युवती पर डायन होने का आरोप लगाकर उसके साथ क्रूरता करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने मामले में 5 लोगों को शांति भंग की धारा में गिरफ्तार किया है. पुलिस प्रकरण में अनुसंधान कर रही है. पीड़िता का परिजन उपचार करवा रहे हैं, जबकि पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल तीन दिन बाद भी नहीं किया है. मामले की जांच एएसआई हुकुम सिंह कर रहे हैं.

मांगलियावास थाने में एएसआई और प्रकरण में जांच अधिकारी हुकुम सिंह ने बताया कि गांव के ही कुछ युवक 4 जुलाई को युवती को घर से उठाकर ले गए और उसे डायन बताकर मारपीट करने का आरोप युवती और उसके परिजनों ने लगाया है. उनका यह भी आरोप है कि आरोपियों ने गर्म लोहे के सरिया से युवती के हाथ-पैर और सिर पर कई जगह दागा है. करीब ढाई घंटे तक युवती दर्द से चीखती रही. पीड़िता का मेडिकल करवाया जाएगा. प्रारंभिक पड़ताल के आधार पर 5 आरोपियों को शांति भंग के मामले में गिरफ्तार किया है. प्रकरण में अनुसंधान कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.