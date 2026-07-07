डायन बताकर युवती से क्रूरता, मारपीट कर गर्म सरिये से दागा, फिर मां को फोन कर कहा- खेल खत्म, ले जाओ
आरोपियों ने गर्म लोहे के सरिया से युवती के हाथ-पैर और सिर पर कई जगह दागा है. ढाई घंटे तक युवती दर्द से चीखती रही.
Published : July 7, 2026 at 10:18 AM IST
अजमेर : जिले के पीसांगन थाना क्षेत्र के एक गांव में 21 वर्षीय युवती पर डायन होने का आरोप लगाकर उसके साथ क्रूरता करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने मामले में 5 लोगों को शांति भंग की धारा में गिरफ्तार किया है. पुलिस प्रकरण में अनुसंधान कर रही है. पीड़िता का परिजन उपचार करवा रहे हैं, जबकि पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल तीन दिन बाद भी नहीं किया है. मामले की जांच एएसआई हुकुम सिंह कर रहे हैं.
मांगलियावास थाने में एएसआई और प्रकरण में जांच अधिकारी हुकुम सिंह ने बताया कि गांव के ही कुछ युवक 4 जुलाई को युवती को घर से उठाकर ले गए और उसे डायन बताकर मारपीट करने का आरोप युवती और उसके परिजनों ने लगाया है. उनका यह भी आरोप है कि आरोपियों ने गर्म लोहे के सरिया से युवती के हाथ-पैर और सिर पर कई जगह दागा है. करीब ढाई घंटे तक युवती दर्द से चीखती रही. पीड़िता का मेडिकल करवाया जाएगा. प्रारंभिक पड़ताल के आधार पर 5 आरोपियों को शांति भंग के मामले में गिरफ्तार किया है. प्रकरण में अनुसंधान कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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पीड़िता के पिता का आरोप : पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया कि 4 जुलाई को युवती को घर से उठाकर घसीटते हुए आरोपी और उसके साथी ले गए थे. अंधविश्वास के चलते आरोपियों ने उनकी बेटी के साथ क्रूरता की. बेटी को लात घूंसों से मारा पीटा और गर्म सरिये से सिर और हाथ पैरों में कई जगह पर उसे दागा. करीब ढाई घंटे तक डायन बताकर आरोपी उसे यातनाएं देते रहे. इस दौरान आरोपियों ने पीड़िता की मां को फोन करके कहा कि 'खेल खत्म हो गया है, इसे आकर ले जाओ'. पीड़िता की मां पहुंची तब वहां बेटी बेहोश पड़ी हुई थी. पीड़िता के पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है.