'90% छात्र फेल और बहाली पर स्टे हटा फिर भी परीक्षा नहीं' स्वास्थ्य मंत्री निशांत से गुहार लगाने पहुंचे अभ्यर्थी
बिहार के लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग छात्राओं और बी फार्मा के अभ्यर्थियों ने जेडीयू कार्यालय का घेराव किया. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : September 23, 2026 at 1:16 PM IST
पटना: बुधवार को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के जनता दरबार से पहले स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग की छात्रा और बी फार्मा के अभ्यर्थियों ने जेडीयू कार्यालय का घेराव किया. सभी अभ्यर्थी काफी देर तक कार्यालय के बाहर डटे रहे और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का इंतजार करते रहे.
JDU कार्यालय का घेराव
नर्सिंग की छात्राओं का कहना था कि उनका सेशन काफी लेट चल रहा है और जो परीक्षा हो रही है उसमें 90% स्टूडेंट को फेल कर दिया जा रहा है. हम लोग निशांत कुमार से मिलकर अपनी बात कहना चाहते हैं. नर्सिंग छात्रा का यह कहना है कि गर्दनीबाग में उनका लगातार धरना चल रहा है.
शैक्षणिक सत्र में देरी और परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी
छात्रा सलोनी ने बताया कि उनका शैक्षणिक सत्र वर्ष 2023 से 2027 तक का है, परंतु यह काफी देरी से चल रहा है. अब तक चार सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित की जा चुकी हैं. इनमें से तीसरे सेमेस्टर में लगभग 90 प्रतिशत विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया है, जबकि चौथे सेमेस्टर का परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है. इसके बावजूद विभाग द्वारा पांचवें सेमेस्टर की परीक्षा तिथि भी घोषित कर दी गई है.
"मेरा 23 से 27 तक सेशन है, लेकन बहुत ही डिले चल रहा है. हमारा 4 सेमेस्टर का पेपर हुआ है, जिसमे की थर्ड सेमेस्टर में 90 फीसदी स्टूडेंट को फेल कर दिया गया है और फोर्थ सेमेस्टर का अभी तक रिजल्ट भी नहीं निकला है. वहीं पांचवें सेमेस्टर का एग्जाम डेट निकाल दिया गया है. हमलोग निशांत कुमार से मिलकर अपनी मांगों को रखने आए हैं."- सलोनी, नर्सिंग छात्रा
वैकेंसी में बी फार्मा को शामिल करने की मांग
वहीं बी फार्मा की पढ़ाई करने के बाद ही फार्मासिस्ट के पद पर सरकार अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं कर रही है. ऐसे बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जदयू कार्यालय पहुंचे थे और स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर अपनी बात रखना चाहते थे कि डी फार्मा की तरह बी फार्मा के अभ्यर्थियों को भी फार्मासिस्ट के पद पर नियुक्ति की जाए.
"बिहार में फार्मासिस्ट वेकेंसी में बी फार्मा को शामिल नही किया गया है. लेकिन डी को किया गया है. हमलोग 4 साल पढ़ते हैं फिर भी सरकार नहीं मान रही है. हम सरकार से विनती करने आए हैं कि हमें भी इसमें शामिल किया जाए."- आशुतोष कुमार, बी फार्मासिस्ट अभ्यर्थी
रद्द हुई लैब टेक्नीशियन बहाली को शुरू करने की मांग
सरकारी बहाली प्रक्रिया को दोबारा शुरू कराने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में लैब टेक्नीशियन के अभ्यर्थी भी जेडीयू कार्यालय पहुंचे थे. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पूरे बिहार में लगभग 10,000 लैब टेक्नीशियन हैं. विभाग द्वारा पूर्व में 3,000 पदों पर बहाली निकाली गई थी, जिसे बाद में अचानक रद्द कर दिया गया. यह मामला कोर्ट भी गया और वहां से फैसला आने के बाद भी सरकार बहाली प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा रही है.
"निशांत कुमार जी से मिलने आए हैं. हम लोग लैब टेक्नीशियन हैं और वैकेंसी एग्जाम डेट निकालवाने के लिए आए हैं. हम लोग 2021 में पास हुए थे. हम लोगों का वैकेंसी 2025 आया था. हमारे साथ वाले अन्य का पोस्टिंग भी हो गया लेकिन हमलोगों के वैकेंसी के बाद केस कर दिया गया था. स्टे हटे हुए हाईकोर्ट से दो महीना हो गया लेकिन अभी तक परीक्षा की तारीख नहीं आई है."-आदित्य रंजन, लैब टेक्नीशियन
गर्दनीबाग में सुनवाई न होने पर जेडीयू कार्यालय का रुख
स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और नर्सिंग के अभ्यर्थी तथा छात्र अपनी मांगों को लेकर गर्दनीबाग में भी लंबे समय से धरना दे रहे हैं. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि धरना स्थल पर प्रशासन या सरकार की तरफ से उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है. लगातार उपेक्षा से परेशान होकर ही वे सीधे स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं, जिसके कारण उन्होंने जेडीयू कार्यालय का घेराव किया.
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