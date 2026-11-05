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लैब टेक्निशियन भर्ती में गड़बड़ी का आरोप, जशपुर में महिला अभ्यर्थी ने दिया धरना, CMHO ने अनियमितता से किया इनकार, कहा- लिपिकीय त्रुटि

लैब टेक्निशियन भर्ती में गड़बड़ी का आरोप, जशपुर में महिला अभ्यर्थी ने दिया धरना ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जशपुरनगर. जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत चल रही एक भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद की स्थिति बन गई. दरअसल स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्निशियन भर्ती प्रक्रिया चल रही है. इस भर्ती में अनियमितता का आरोप लगाते हुए महिला अभ्यर्थी प्रियंका गुप्ता सीएमएचओ कार्यालय पहुंचीं और धरने पर बैठ गईं. उन्होंने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कलेक्टर रोहित व्यास को ज्ञापन सौंपकर मामले में हस्तक्षेप की मांग की है.

CMHO ने अनियमितता से किया इनकार, कहा- लिपिकीय त्रुटि का मामला (ETV BHARAT CHHATTISGARH) क्या है पूरा मामला? प्रियंका गुप्ता ने अपने ज्ञापन में बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत लैब टेक्निशियन पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था. इसमें एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित था. उनके अनुसार, इस पद पर चयनित कामदेव को विभाग की ओर से जारी प्रारंभिक दावा-आपत्ति सूची में अपात्र घोषित किया गया था.