लैब टेक्निशियन भर्ती में गड़बड़ी का आरोप, जशपुर में महिला अभ्यर्थी ने दिया धरना, CMHO ने अनियमितता से किया इनकार, कहा- लिपिकीय त्रुटि
ओबीसी वर्ग के पद पर चयन को लेकर प्रियंका गुप्ता ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, सीएमएचओ ने आरोपों को बताया लिपिकीय त्रुटि का मामला
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 5, 2026 at 8:53 PM IST
जशपुरनगर. जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत चल रही एक भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद की स्थिति बन गई. दरअसल स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्निशियन भर्ती प्रक्रिया चल रही है. इस भर्ती में अनियमितता का आरोप लगाते हुए महिला अभ्यर्थी प्रियंका गुप्ता सीएमएचओ कार्यालय पहुंचीं और धरने पर बैठ गईं. उन्होंने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कलेक्टर रोहित व्यास को ज्ञापन सौंपकर मामले में हस्तक्षेप की मांग की है.
क्या है पूरा मामला?
प्रियंका गुप्ता ने अपने ज्ञापन में बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत लैब टेक्निशियन पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था. इसमें एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित था. उनके अनुसार, इस पद पर चयनित कामदेव को विभाग की ओर से जारी प्रारंभिक दावा-आपत्ति सूची में अपात्र घोषित किया गया था.
प्रक्रिया पर सवाल
प्रियंका का कहना है कि अपात्र घोषित करने के बावजूद बाद में विभाग ने उन्हें दस्तावेजों में त्रुटि सुधारने का अवसर देते हुए पात्र घोषित कर दिया और अंतिम चयन सूची में शामिल कर लिया. अभ्यर्थी ने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे निर्धारित नियमों के विपरीत बताया है.
CMHO का जवाब
वहीं, पूरे मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जीएस जात्रा ने भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह की अनियमितता से इनकार किया है. उनका कहना है कि विज्ञापन में ही स्पष्ट किया गया था कि अभ्यर्थियों से दो बार दावा-आपत्ति आमंत्रित की जाएगी. इस दौरान दस्तावेजों में त्रुटि सुधारने और छूटे हुए दस्तावेज अपलोड करने का अवसर भी दिया जाना था.
कामदेव का आवेदन प्रारंभ से ही पूर्ण था, लेकिन लिपिकीय त्रुटि के कारण ऑनलाइन पोर्टल पर उन्हें अपात्र प्रदर्शित किया जा रहा था. इस त्रुटि को लेकर कामदेव ने पहली दावा-आपत्ति प्रक्रिया के दौरान आवश्यक दस्तावेज ई-मेल के माध्यम से भेजे थे. इसके बावजूद ऑनलाइन रिकॉर्ड में सुधार नहीं होने पर उन्होंने दूसरी दावा-आपत्ति के दौरान भी इस संबंध में आपत्ति दर्ज कराई. इसके बाद विभाग ने त्रुटि सुधारते हुए उन्हें पात्र घोषित किया और कौशल परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया.-डॉ जी एस जात्रा, CMHO
तय प्रक्रिया के तहत आई अंतिम सूची
डॉ. जात्रा ने बताया कि कौशल परीक्षा और शैक्षणिक योग्यता के अंकों के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की गई है. इसमें अधिक अंक प्राप्त होने के कारण कामदेव का चयन हुआ है. उन्होंने यह भी कहा कि भर्ती प्रक्रिया और उससे जुड़ी पूरी स्थिति से अभ्यर्थी प्रियंका गुप्ता को अवगत करा दिया गया है.
डॉ. जीएस जात्रा ने कहा कि लैब टेक्निशियन पद के लिए भर्ती निर्धारित प्रक्रिया और नियमों का पालन करते हुए की जा रही है. प्रियंका गुप्ता ने जो आपत्ति जताई है, वह सिर्फ लिपिकीय त्रुटि से जुड़ा मामला है.