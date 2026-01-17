ETV Bharat / state

लखनऊ में सड़क हादसे में लैब टेक्नीशियन की मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका; ट्रेन से कटकर युवक की मौत

लखनऊ : राजधानी के गोमती नगर में शुक्रवार देर रात एक लैब टेक्नीशियन की सड़क हादसे में मौत हो गई. वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. लैब टेक्नीशियन रात को बाइक से घर लौट रहा था. समतामूलक चौराहे के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. वहीं दूसरी ओर जानकीपुरम इलाके में दो दिन पहले ही मुंबई से काम की तलाश कर वापस लौटे युवक फुरकान (22) की ट्रेन से कटकर मौत हो गई.

​गुडंबा कुर्सी रोड निवासी रूपेश कुमार एक निजी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत था. रूपेश शुक्रवार रात करीब 9 बजे अपनी ड्यूटी खत्म कर मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था. इस दौरान समतामूलक चौराहे के पास रिंग रोड मोड़ पर एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी.

पुलिस के मुताबिक, भाई प्रवेश कुमार का आरोप है कि लैब टेक्नीशियन रूपेश का एक दिन पहले ही अस्पताल के एक सहकर्मी से झगड़ा हुआ था. आरोप है कि इस दौरान सहकर्मी ने रूपेश को बाहर देख लेने और जान से मारने की धमकी दी थी. परिजनों का दावा है कि सहकर्मी ने ही योजनाबद्ध तरीके से अज्ञात वाहन से रूपेश की बाइक को टक्कर मरवाई है. ​परिवार ने साथी कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.