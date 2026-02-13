अलवर में अज्ञात वाहन की टक्कर से लैब टेक्नीशियन की मौत, दो युवक घायल
मृतक परिवार पालने के लिए अलवर के दो प्राइवेट हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन का जॉब करता था.
Published : February 13, 2026 at 12:03 PM IST
अलवर: शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में सामोला चौराहे के पास गुरुवार देर रात हादसे में अस्पताल के लैब टेक्नीशियन की मौत हो गई. दो युवक गंभीर घायल हो गए, जिन्हें जयपुर रैफर कर दिया. मृतक जाकिल घर खर्च चलाने के लिए दो निजी अस्पतालों में लैब टेक्नीशियन का कार्य करता था.
अरावली विहार थाना के एएसआई शंकर लाल ने बताया कि घटना की सूचना पर जिला अस्पताल पहुंचे और शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया. एएसआई ने बताया कि लोगों ने बताया कि किसी अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मारी. युवक की मौके पर ही मौत हो गई. परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर जांच की जाएगी.
मृतक जाकिल के साथ निजी अस्पताल में काम करने वाले जाकिर ने बताया कि मृतक देर रात अस्पताल से ड्यूटी कर दोस्तों के साथ जा रहा था. सामोला चौक के पास अज्ञात वाहन ने युवक की बाइक को टक्कर मार दी. इसमें जाकिल की मौके पर ही मौत हो गई.
जाकिर ने बताया कि टक्कर इतनी तेज हुई कि जाकिल की मौके पर ही मौत हो गई. उसके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की सूचना पर जाकिर भी मौके पर पहुंचा. तीनों को जिला अस्पताल ले गया, जहां दो युवकों को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रैफर कर दिया. तीनों युवक मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए थे.
