जनाना अस्पताल में नौकरी के नाम पर रिश्वत! 25 हजार लेते लैब टेक्निशियन रंगे हाथों गिरफ्तार

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी चौकी करौली को शिकायत मिली थी कि जनाना चिकित्सालय भरतपुर में संविदा पर ट्रॉली पुलर/वार्ड बॉय के पद पर नियुक्ति दिलाने के एवज में लैब टेक्निशियन राम कुवार द्वारा 30 हजार रुपये की रिश्वत मांगी जा रही है. शिकायत में यह भी आरोप था कि आरोपी लगातार परिवादी पर पैसे देने का दबाव बना रहा था.

भरतपुर : राजकीय जनाना चिकित्सालय भरतपुर की ब्लड स्टोरेज यूनिट (B.S.U.) में कार्यरत लैब टेक्निशियन (प्लेसमेंट कार्मिक) को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की करौली टीम ने 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी ने संविदा पर नौकरी दिलाने के नाम पर परिवादी से 30 हजार रुपये की मांग की थी.

शिकायत का सत्यापन करने के बाद एसीबी ने ट्रैप की योजना बनाई. एसीबी भरतपुर रेंज के उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में करौली इकाई के पुलिस निरीक्षक जगदीश भारद्वाज के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया. आरोपी ने परिवादी को राजकीय जनाना चिकित्सालय परिसर में बुलाया, जहां उसने 25 हजार रुपये रिश्वत के रूप में प्राप्त किए. जैसे ही आरोपी ने रिश्वत की राशि ली, एसीबी टीम ने उसे मौके पर ही रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस निरिक्षक जगदीश भारद्वाज ने बताया कि आरोपी के कब्जे से रिश्वत की पूरी राशि बरामद कर ली गई है. कार्रवाई के दौरान आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गईं. आरोपी से पूछताछ जारी है और उससे यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या इस प्रकरण में अन्य कोई व्यक्ति भी संलिप्त है. एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस राजेश सिंह के सुपरविजन में आगे की कार्रवाई की जा रही है. मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर विस्तृत अनुसंधान शुरू कर दिया गया है.