गोरखपुर में जुटे देशभर के लैब वैज्ञानिक, डॉ. रॉकी डेनियल बोले- वायरस के बढ़ते खतरे से निपटना माइक्रोबायोलॉजिस्ट के सामने बड़ी चुनौती

AIMLTACON-2025 कार्यक्रम में माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने वायरस संकट पर चर्चा की. साथ ही रिसर्च को बढ़ाने की बात कही.

गोरखपुर में AIMLTACON-2025 में जुटे देशभर के लैब साइंटिस्ट.
गोरखपुर में AIMLTACON-2025 में जुटे देशभर के लैब साइंटिस्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 7:13 PM IST

Updated : December 20, 2025 at 7:37 PM IST

गोरखपुर : 'कोरोना महामारी के बाद पूरी दुनिया में वायरस के खतरे और उससे निपटने के लिए माइक्रोबायोलॉजी साइंटिस्ट पर शोध का दबाव बढ़ा है. इस क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक यह मानते हैं कि उनके सामने चैलेंज न सिर्फ बढ़ा है, बल्कि बड़ा भी है. ऐसे में उनकी कोशिश है कि मेडिकल साइंस के आधुनिक तकनीक का उपयोग कर इस क्षेत्र में कुछ नए परिणाम दें, जिसे दुनिया फिर कोरोना जैसे वायरस का संकट ना झेले.'

यह बात गोरखपुर में आयोजित दो दिवसीय ऑल इंडिया मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट्स एसोसिएशन (AIMLTA), AIMLTACON-2025 के राष्ट्रीय आयोजन में डॉ. रॉकी डेनियल ने कही. कार्यक्रम में वैज्ञानिक, मेडिकल प्रोफेशनल्स, रिसर्च स्कॉलर्स शामिल हुए. सम्मेलन के दौरान जेनेटिक्स, एडवांस डायग्नोस्टिक्स एवं आधुनिक लैब के तकनीकों पर विशेष वैज्ञानिक सत्र आयोजित हुआ, जिसमें विद्वानों ने अपने विचार रखें.

लैब वैज्ञानिक ने वायरस को सबसे ज्यादा खतरनाक बताया. (Video Credit; ETV Bharat)

गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चंडीगढ़ के सीनियर मेडिकल लैबोरेट्री टेक्नोलॉजिस्ट डॉ. रॉकी डेनियल ने कहा, कोरोना महामारी ने हमारे सामने जिस विषय पर कार्य करने के लिए चैलेंज दिया है वह वायरस ही है जिसमें दुनिया के माइक्रोबायोलॉजिस्ट लगे हुए हैं. यह पूरे विश्व के लिए खतरा है. हमें इन पर शोध के साथ वैक्सीन बनाने होंगे, जिससे भविष्य में समाज पर खतरा न आने पाए.

उन्होंने कहा, वायरस जिस तरह लोगों के लिए खतरनाक है, उतना ही माइक्रोबायोलॉजी शोध केंद्र में काम करने वाले लोगों के लिए भी. इसलिए पर्सनल प्रोटेक्शन किट को जांच और शोध के समय अपनाना बेहद जरूरी है. सरकार ने जिस प्रकार की मदद और इंस्ट्रूमेंट कोरोना के समय अस्पतालों को पहुंचाया, वैसे ही मदद आगे भी जारी रहेगी तो शोध के क्षेत्र में नए परिणाम देखने को मिलेंगे.

पीजीआई चंडीगढ़ के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के सीनियर टेक्निकल ऑफिसर शमशेर सिंह ने कहा, आज के दौर में गंभीर बीमारियों की पहचान पैथोलॉजी पर आधारित है, जिसके अनुसार ही डॉक्टर अपने इलाज को आगे बढ़ता है. हमारा यह राष्ट्रीय अधिवेशन ऐसे ही विषयों की चर्चा करता है, जिसमें नई पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के टेक्नोलॉजी से, इससे जुड़े चिकित्सकों को अवगत कराना होता है.

उन्होंने कहा, मरीजों को प्रॉपर इलाज जांच के आधार पर ही डॉक्टर करता है. अगर लैब की रिपोर्ट में थोड़ी भी चूक हो गई, तो इलाज प्रभावित हो जाता है. ऐसे में हमें अपने मेडिकल टेक्नोलॉजी के नॉलेज को हमेशा अपग्रेड करने की जरूरत होती है और यह सेमिनार उसमें बड़ा कारगर सिद्ध होता है. उन्होंने बताया कि वर्ष 1970 में इस संगठन को इसी उद्देश्य से स्थापित किया गया था, जो बिना किसी वाद-विवाद या धरना-प्रदर्शन के समाज को अपना अमूल योगदान दे रहा है.

