ETV Bharat / state

गोरखपुर में जुटे देशभर के लैब वैज्ञानिक, डॉ. रॉकी डेनियल बोले- वायरस के बढ़ते खतरे से निपटना माइक्रोबायोलॉजिस्ट के सामने बड़ी चुनौती

गोरखपुर में AIMLTACON-2025 में जुटे देशभर के लैब साइंटिस्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )