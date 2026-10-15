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प्रयागराज में वकील की गोली मारकर हत्या, घर में घुसे बदमाश, लाठी-डंडों से पीटा, पेट में लगी बुलेट

साथी वकीलों ने किया हंगामा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : कर्नलगंज थाना क्षेत्र के सलोरी में गुरुवार को ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज (ISD) के लैब अटेंडेंट सतीश चंद्र श्रीवास्तव (52) की गोली मारकर हत्या कर दी गई. परिजनों का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग उनके घर में घुस आए और लाठी-डंडों से हमला करने के बाद गोली मार दी. गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

परिजनों के मुताबिक, सतीश कुमार श्रीवास्तव सलोरी में रहते थे. उनका पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था. आरोप है कि गुरुवार को इसी रंजिश के चलते कुछ लोग उनके घर में जबरन घुस आए. हमलावरों ने पहले उनके साथ जमकर मारपीट की और फिर गोली मारकर लहूलुहान कर दिया.