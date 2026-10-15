प्रयागराज में वकील की गोली मारकर हत्या, घर में घुसे बदमाश, लाठी-डंडों से पीटा, पेट में लगी बुलेट
परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है. एसआरएन अस्पताल में फोर्स तैनात किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 7:52 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 9:04 PM IST
प्रयागराज : कर्नलगंज थाना क्षेत्र के सलोरी में गुरुवार को ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज (ISD) के लैब अटेंडेंट सतीश चंद्र श्रीवास्तव (52) की गोली मारकर हत्या कर दी गई. परिजनों का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग उनके घर में घुस आए और लाठी-डंडों से हमला करने के बाद गोली मार दी. गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.
परिजनों के मुताबिक, सतीश कुमार श्रीवास्तव सलोरी में रहते थे. उनका पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था. आरोप है कि गुरुवार को इसी रंजिश के चलते कुछ लोग उनके घर में जबरन घुस आए. हमलावरों ने पहले उनके साथ जमकर मारपीट की और फिर गोली मारकर लहूलुहान कर दिया.
घटना के तुरंत बाद परिजन सतीश कुमार को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल लेकर गए, हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने एसआरएन अस्पताल रेफर कर दिया. जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. सतीश वकालत का भी काम करते थे.
घटना की जानकारी मिलने के बाद एसआरएन अस्पताल में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. वहीं, घटना के बाद अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में वकील भी पहुंच गए और हंगामा करने लगे. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
पुलिस उपायुक्त (नगर) सागर जैन ने बताया कि आज सलोरी में उच्च न्यायालय के अपर शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र नाथ मिश्रा एक विवादित संपत्ति पर पहुंचे और वहां सतीश चंद्र श्रीवास्तव द्वारा लगाए गए ताले को तोड़ दिया, फलस्वरुप दोनों के बीच वाद-विवाद हुआ. उन्होंने बताया कि एक पक्ष ने गोली चला दी.
सतीश चंद्र श्रीवास्तव के पेट में गोली लगने से घायल हो गए. एसआरएन अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. परिजनों की तहरीर के आधार पर सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है. जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा.
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