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लैब असिस्टेंट ने डमी अभ्यर्थी बनकर दी परीक्षा, 6 लाख में हुआ सौदा, अब एसओजी ने किया गिरफ्तार

डमी अभ्यर्थियों को परीक्षा में बिठाकर मूल अभ्यर्थी सत्यप्रकाश धोखाधड़ी से वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) के पद पर चयनित हो गया.

Accused Mahendra Kumar
आरोपी महेंद्र कुमार (Source - SOG)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 19, 2026 at 6:00 PM IST

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जयपुर: राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा में डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है. वह कॉलेज में लैब असिस्टेंट के पद पर कार्यरत था. उसके और मूल अभ्यर्थी के बीच एक बिचौलिए ने 6 लाख रुपए में डमी के रूप में परीक्षा देने का सौदा करवाया था. अब एसओजी की टीम आरोपी से पूछताछ में जुटी है. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया, इस मामले में खिरोड़ी (जालोर) निवासी महेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया है. महेंद्र राजकीय कॉलेज, रानीवाड़ा (जालोर) में लैब असिस्टेंट के पद पर कार्यरत था. इस मामले में शामिल अन्य लोगों के बारे में आरोपी से पूछताछ जारी है. मूल अभ्यर्थी सत्यप्रकाश को एसओजी पहले गिरफ्तार कर चुकी है.

दोनों विषय की परीक्षा में बिठाए डमी अभ्यर्थी: जांच में सामने आया कि मूल अभ्यर्थी मोहनपुरा (गंगापुर सिटी) निवासी सत्यप्रकाश मीना ने वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) भर्ती में सामान्य ज्ञान एवं शैक्षिक मनोविज्ञान और विज्ञान विषय की परीक्षा खुद ने नहीं दी. उसने दोनों विषय की परीक्षा में दो डमी अभ्यर्थी बिठाए. जांच में यह भी सामने आया कि 29 जनवरी, 2023 को मूल अभ्यर्थी सत्यप्रकाश का सामान्य ज्ञान एवं शैक्षिक मनोविज्ञान विषय का पेपर भरतपुर की अग्रसेन महिला विद्यापीठ विद्यापीठ सीनीयर सैकंडरी में था. इस पेपर में उसकी जगह खिरोड़ी (जालौर) निवासी महेंद्र कुमार विश्नोई ने दी.

पढ़ें: एम्स ऋषिकेश के अधिकारी ने 15 लाख लेकर बिठाया डमी कैंडिडेट, मूल अभ्यर्थी के साथ गिरफ्तार

बिचौलिए ने करवाया था सौदा: उन्होंने कहा, डमी अभ्यर्थियों को परीक्षा में बिठाकर मूल अभ्यर्थी सत्यप्रकाश धोखाधड़ी से वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) के पद पर चयनित हो गया. हालांकि, राजस्थान लोकसेवा आयोग, अजमेर में शिकायत होने के कारण उसका नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुआ. आरोपी सत्यप्रकाश को एसओजी ने 28 दिसंबर, 2023 को गिरफ्तार कर लिया है. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी महेंद्र और सत्यप्रकाश के बीच बिचौलिए रामहंस मीना ने 6 लाख रुपए में सौदा करवाया था.

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