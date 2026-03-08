ETV Bharat / state

शाहजहांपुर में गधे पर बैठकर निकले 'लाट साहब', रंग पंचमी पर खूब उड़ा अबीर-गुलाल

रंग पंचमी जमकर होली खेली गई. लोगों ने जमकर रंगों की बौछार की, जिससे हर कोई सराबोर नजर आया.

गधे पर बैठकर निकले 'लाट साहब'.
गधे पर बैठकर निकले 'लाट साहब'. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 8, 2026 at 9:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शाहजहांपुर : होली के पांचवे दिन रंग पंचमी पर रविवार को खुदागंज कस्बे में लाट साहब को गधे पर बैठाकर जुलूस निकाला गया. लाट साहब पर जमकर जूते चप्पल बरसाए गए और रंग गुलाल के साथ त्योहार मनाया गया. सुरक्षा को देखते हुए चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल मौजूद था.

सुबह से ही लोग होलिका दहन स्थल पर पहुंचने लगे. इसके बाद रंग शुरू हुआ. लक्ष्मीपुर में बड़ी संख्या में लोग जुटे. वहां लाट साहब को गधे पर बैठाकर घुमाया गया. इस दौरान गीतों पर जमकर डांस भी हुआ.

दरअसल, रंग पंचमी के दिन शाहजहांपुर के खुदागंज कस्बे में लाट साहब का जुलूस निकालने की परंपरा है. लोगों ने लाट साहब के साथ होली का जमकर आनंद उठाया. रंगपंचमी पर निकलने वाला लाट साहब का जुलूस मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है. कस्बे के ही एक व्यक्ति को लाट साहब बनाकर गधे पर बैठाया जाता है. उसके पीछे लोग होली खेलते हुए और नाचते हुए चलते हैं.

रविवार को इसी अनूठी परंपरा का निर्वहन किया गया. लोग बताते हैं कि यह अनूठी परपंपरा अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है. रंग पंचमी पर इस कदर रंगों की बारिश होती है कि हर कोई सराबोर हो जाता है.

इससे पहले होली के दिन जूते मार होली या लाट साहब खेली जाती है. यहां एक युवक को लाट साहब बनाकर उसको भैंस गाड़ी पर बैठाया जाता है और पूरे शहर में जूते और झाड़ू से पीटते हुए उसका जुलूस निकाला जाता है. लाट साहब जहां से गुजरता है उसके ऊपर जूते की बौछार की जाती है. ये जूतेमार होली अंग्रेजों के प्रति अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए खेला जाता है.

यह भी पढ़ें : गरीब बच्चों के लिए छोड़ी विदेश में लाखों की जॉब, यूपी में RTE के लिए लड़ी लड़ाई, जानिए समीना बानो की कहानी

TAGGED:

LAAT SAHEB SHAHJAHANPUR
LAT SAHEBS PROCESSION
SHAHJAHANPUR NEWS
शाहजहांपुर में लाट साहब जुलूस
SHAHJAHANPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.