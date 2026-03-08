ETV Bharat / state

शाहजहांपुर में गधे पर बैठकर निकले 'लाट साहब', रंग पंचमी पर खूब उड़ा अबीर-गुलाल

शाहजहांपुर : होली के पांचवे दिन रंग पंचमी पर रविवार को खुदागंज कस्बे में लाट साहब को गधे पर बैठाकर जुलूस निकाला गया. लाट साहब पर जमकर जूते चप्पल बरसाए गए और रंग गुलाल के साथ त्योहार मनाया गया. सुरक्षा को देखते हुए चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल मौजूद था.

सुबह से ही लोग होलिका दहन स्थल पर पहुंचने लगे. इसके बाद रंग शुरू हुआ. लक्ष्मीपुर में बड़ी संख्या में लोग जुटे. वहां लाट साहब को गधे पर बैठाकर घुमाया गया. इस दौरान गीतों पर जमकर डांस भी हुआ.

दरअसल, रंग पंचमी के दिन शाहजहांपुर के खुदागंज कस्बे में लाट साहब का जुलूस निकालने की परंपरा है. लोगों ने लाट साहब के साथ होली का जमकर आनंद उठाया. रंगपंचमी पर निकलने वाला लाट साहब का जुलूस मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है. कस्बे के ही एक व्यक्ति को लाट साहब बनाकर गधे पर बैठाया जाता है. उसके पीछे लोग होली खेलते हुए और नाचते हुए चलते हैं.