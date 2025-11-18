ETV Bharat / state

यूपी में ला-नीना का असर; 10 जिलों में तापमान बेहद कम, 7 दिन पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, बचकर रहें

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में चल रही उत्तरी पश्चिमी हवाओं और ला-नीना के प्रभाव के कारण बीते 24 घंटे में तापमान में प्रभावी कमी दर्ज की गई है. प्रदेश के 10 से अधिक जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है. दिन का तापमान भी सामान्य से नीचे है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश में आने वाले 7 दिन तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा. तापमान में हल्की कमी दर्ज की जाएगी, जिससे ठंडक में वृद्धि होगी. पिछले 24 घण्टे के दौरान यूपी में मौसम शुष्क रहा. पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं छिछला से मध्यम कोहरा दर्ज किया गया. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छिछला कोहरा रहा. प्रदेश में न्यूनतम दृश्यता 400 मीटर फुर्सतगंज (अमेठी) में दर्ज की गई.

उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर: बात प्रदूषण के लेवल की करें तो यूपी के 6 जिलों की हवा खतरनाक स्तर पर है. सबसे ज्यादा खराब हवा गाजियाबाद में रही. यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 401 रहा. इसी तरह बुलंदशहर का 312, ग्रेटर नोएडा का 390, मेरठ का 364, मुजफ्फरनगर का 292, नोएडा का एक्यूआई 358 रहा.

लखनऊ की हवा में थोड़ा सुधार: सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार यूपी की राजधानी लखनऊ के बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी केंद्र पर सोमवार शाम 4 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 113, गोमतीनगर पर 101, केंद्रीय विद्यालय पर 166, कुकरैल पिकनिक स्पॉट पर 102, लालबाग पर 213, तालकटोरा इंडस्ट्रियल एरिया पर 204 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया.