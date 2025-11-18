यूपी में ला-नीना का असर; 10 जिलों में तापमान बेहद कम, 7 दिन पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, बचकर रहें
UP Ka Mausam: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश में आने वाले 7 दिन तक तापमान में कमी दर्ज की जाएगी, जिससे ठंड बढ़ेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2025 at 10:09 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में चल रही उत्तरी पश्चिमी हवाओं और ला-नीना के प्रभाव के कारण बीते 24 घंटे में तापमान में प्रभावी कमी दर्ज की गई है. प्रदेश के 10 से अधिक जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है. दिन का तापमान भी सामान्य से नीचे है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश में आने वाले 7 दिन तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा. तापमान में हल्की कमी दर्ज की जाएगी, जिससे ठंडक में वृद्धि होगी. पिछले 24 घण्टे के दौरान यूपी में मौसम शुष्क रहा. पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं छिछला से मध्यम कोहरा दर्ज किया गया. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छिछला कोहरा रहा. प्रदेश में न्यूनतम दृश्यता 400 मीटर फुर्सतगंज (अमेठी) में दर्ज की गई.
उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर: बात प्रदूषण के लेवल की करें तो यूपी के 6 जिलों की हवा खतरनाक स्तर पर है. सबसे ज्यादा खराब हवा गाजियाबाद में रही. यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 401 रहा. इसी तरह बुलंदशहर का 312, ग्रेटर नोएडा का 390, मेरठ का 364, मुजफ्फरनगर का 292, नोएडा का एक्यूआई 358 रहा.
लखनऊ की हवा में थोड़ा सुधार: सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार यूपी की राजधानी लखनऊ के बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी केंद्र पर सोमवार शाम 4 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 113, गोमतीनगर पर 101, केंद्रीय विद्यालय पर 166, कुकरैल पिकनिक स्पॉट पर 102, लालबाग पर 213, तालकटोरा इंडस्ट्रियल एरिया पर 204 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया.
लखनऊ का मौसम: लखनऊ में सोमवार को सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहा, दिन में आसमान साफ रहे, तेज धूप खिली. रविवार के मुकाबले सोमवार को अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस अधिक 30 रिकॉर्ड किया गया. न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को सुबह-शाम कोहरा छाया रहेगा, दिन में आसमान साफ रहेगा. अधिकतम 29 व न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहने की संभावना है.
कानपुर नगर सबसे ठंडा: उत्तर प्रदेश का कानपुर नगर सबसे ठंडा जिला रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं, सबसे अधिक तापमान बहराइच जिले में 30.2 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि आने वाले 7 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा. अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा.
