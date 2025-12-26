ETV Bharat / state

KVK शिमला बना हिमाचल का नंबर-1 कृषि विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय स्तर पर मिला सम्मान

कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), शिमला ने वर्ष 2025 के लिए हिमाचल प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र का पुरस्कार हासिल किया है.

KRISHI VIGYAN KENDRA SHIMLA
KVK शिमला बना हिमाचल का नंबर-1 कृषि विज्ञान केंद्र (Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 6:50 PM IST

सोलन: शिमला स्थित कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके शिमला- रोहड़ू) को 2025 के लिए हिमाचल प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र का पुरस्कार मिला है. यह सम्मान केवीके के प्रभावशाली कामों, प्राकृतिक और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने और क्षेत्र के अनुसार विकसित फसल मॉडलों के लिए दिया गया है. केवीके शिमला की मेहनत और नवाचार अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके हैं.

यह पुरस्कार आईसीएआर–कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-एटारी), जोन-I, लुधियाना द्वारा आयोजित केवीके की वार्षिक जोनल कार्यशाला–2025 के दौरान प्रदान किया गया. यह कार्यशाला 22 से 25 दिसंबर तक शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (SKUAST), जम्मू में आयोजित हुई, जिसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कृषि विज्ञान केंद्रों ने भाग लिया.

मुख्य अतिथि ने किया सम्मानित

केवीके शिमला को यह पुरस्कार कार्यशाला के मुख्य अतिथि प्रो. बी.एन. त्रिपाठी, कुलपति SKUAST जम्मू द्वारा प्रदान किया गया। यह सम्मान निदेशक विस्तार शिक्षा डॉ. इंदर देव और केवीके शिमला की वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. उषा शर्मा ने आईसीएआर-एटारी जोन-I के निदेशक डॉ. परवेंद्र श्योराण की उपस्थिति में प्राप्त किया।

किस काम के लिए मिला पुरस्कार?

केवीके शिमला को यह सम्मान फसल विविधीकरण, टिकाऊ सेब उत्पादन और क्षेत्र की कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुसार विकसित शिमला मिर्च और मटर आधारित उत्पादन मॉडलों के सफल क्रियान्वयन के लिए दिया गया. इन मॉडलों से किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ खेती को अधिक सुरक्षित और टिकाऊ बनाने में मदद मिली है.

प्राकृतिक और टिकाऊ खेती पर जोर

केवीके शिमला ने प्राकृतिक और संसाधन-सक्षम खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए हैं. रासायनिक कृषि-रसायनों पर निर्भरता कम करने, प्राकृतिक सेब खेती को प्रोत्साहित करने और जलवायु परिवर्तन के अनुरूप खेती अपनाने पर विशेष ध्यान दिया गया. किसानों को उनकी जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण देकर उन्हें नई तकनीकों से जोड़ा गया.

इस उपलब्धि पर डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के कुलपति प्रो. राजेश्वर सिंह चंदेल ने केवीके शिमला की टीम को बधाई दी. प्रो. राजेश्वर ने कहा, "यह सम्मान किसानों के कल्याण और नवाचार के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. साथ ही विश्वास जताया कि केवीके शिमला भविष्य में भी उन्नत कृषि तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा."

स्टोन फ्रूट कॉन्क्लेव का आयोजन

केवीके शिमला ने स्टोन फ्रूट ग्रोअर्स एसोसिएशन के सहयोग से प्रथम राष्ट्रीय स्टोन फ्रूट कॉन्क्लेव का सह-आयोजन भी किया. इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में स्टोन फलों की संभावनाओं और भविष्य की दिशा पर चर्चा करना था. इससे किसानों और विशेषज्ञों के बीच अनुभव साझा करने का मंच मिला.

मार्गदर्शिका का विमोचन

कार्यशाला के समापन दिवस पर केवीके शिमला द्वारा "प्राकृतिक खेती के अंतर्गत सेब की वर्षभर खेती" विषय पर एक विस्तृत मार्गदर्शिका का विमोचन भी किया गया. इसमें सेब की टिकाऊ खेती के लिए ऋतु-वार व्यावहारिक उपायों को शामिल किया गया है, जो किसानों और प्रसार कर्मियों के लिए उपयोगी साबित होगी.

केवीके शिमला को मिला यह सम्मान न केवल संस्थान की सफलता है, बल्कि हिमाचल प्रदेश के किसानों की मेहनत और नवाचार की भी पहचान है. आने वाले समय में यह केंद्र राज्य की कृषि को नई दिशा देने में और मजबूत भूमिका निभाने की उम्मीद है.

