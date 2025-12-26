ETV Bharat / state

KVK शिमला बना हिमाचल का नंबर-1 कृषि विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय स्तर पर मिला सम्मान

सोलन: शिमला स्थित कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके शिमला- रोहड़ू) को 2025 के लिए हिमाचल प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र का पुरस्कार मिला है. यह सम्मान केवीके के प्रभावशाली कामों, प्राकृतिक और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने और क्षेत्र के अनुसार विकसित फसल मॉडलों के लिए दिया गया है. केवीके शिमला की मेहनत और नवाचार अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके हैं. यह पुरस्कार आईसीएआर–कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-एटारी), जोन-I, लुधियाना द्वारा आयोजित केवीके की वार्षिक जोनल कार्यशाला–2025 के दौरान प्रदान किया गया. यह कार्यशाला 22 से 25 दिसंबर तक शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (SKUAST), जम्मू में आयोजित हुई, जिसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कृषि विज्ञान केंद्रों ने भाग लिया. मुख्य अतिथि ने किया सम्मानित केवीके शिमला को यह पुरस्कार कार्यशाला के मुख्य अतिथि प्रो. बी.एन. त्रिपाठी, कुलपति SKUAST जम्मू द्वारा प्रदान किया गया। यह सम्मान निदेशक विस्तार शिक्षा डॉ. इंदर देव और केवीके शिमला की वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. उषा शर्मा ने आईसीएआर-एटारी जोन-I के निदेशक डॉ. परवेंद्र श्योराण की उपस्थिति में प्राप्त किया। किस काम के लिए मिला पुरस्कार? केवीके शिमला को यह सम्मान फसल विविधीकरण, टिकाऊ सेब उत्पादन और क्षेत्र की कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुसार विकसित शिमला मिर्च और मटर आधारित उत्पादन मॉडलों के सफल क्रियान्वयन के लिए दिया गया. इन मॉडलों से किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ खेती को अधिक सुरक्षित और टिकाऊ बनाने में मदद मिली है. प्राकृतिक और टिकाऊ खेती पर जोर