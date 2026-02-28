नगर परिषद चुनाव परिणाम: रामगढ़ से कुसुमलता तो जुगसलाई से नोशीन खान, झुमरी तिलैया से रमेश हर्षधर बने अध्यक्ष
रामगढ़ नगर परिषद से कुसुमलता कुमारी और पूर्वी सिंहभूम के जुगसलाई नगर परिषद से नौशीन खान अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है.
Published : February 28, 2026 at 10:13 AM IST
रामगढ़/जमशेदपुर/कोडरमा: नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस समर्थित रामगढ़ प्रत्याशी कुसुमलता कुमारी 6,492 वोटों से जीत हासिल की. कुसुमलता कुमारी को कुल 17,605 वोट प्राप्त हुए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा समर्थित उम्मीदवार प्रिया कुमारी को 11,113 वोट मिले. वहीं जुगसलाई नगर परिषद से अध्यक्ष पद के तौर नौशीन खान ने जीत दर्ज की है. उन्होंने रिंकू सिंह को 520 वोटों से मात दी है. इसके अलावा झुमरी तिलैया नगर परिषद रमेश हर्षधर 729 वोटों से जीत दर्ज की है.
रामगढ़ नगर परिषद से जीत की घोषणा होते ही समर्थकों में उत्साह का माहौल बन गया. विजयी प्रत्याशी के समर्थकों ने अबीर-गुलाल उड़ाकर कई जगह जुलूस निकाले गए और लोगों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया. इसके अलावा इस चुनाव में रेणु देवी को 9401, अनीता कुमारी को 8232, सुरपाती देवी को 4968, अर्पणा कुमारी को 4082, रेणु कुमारी को 3617, उमा कुमारी को 1601, और पूजा कुमारी को 1518 अध्यक्ष पद पर वोट मिले हैं.
विजेता कुसुमलता कुमारी ने अपनी जीत को जनता की जीत बताते हुए कहा कि चुनाव के दौरान किए गए सभी वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा और नगर परिषद क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी. वहीं जुगसलाई अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज करने के बाद नौशीन खान ने कहा की चुनाव में सभी ने साथ दिया. मेरी टीम की मेहनत का यह परिणाम है. मैं सब वर्ग के लिए काम करूंगी.
कोडरमा के झुमरी तिलैया नगर परिषद से अध्यक्ष बने रमेश हर्षधर
कोडरमा के झुमरी तिलैया नगर परिषद से रमेश हर्षधर अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए. रमेश हर्षधर ने अपने निकटम प्रतिद्वंद्वी राजेंद्र जसवाल को 729 मतों से पटकनी दी. रमेश हर्षधर पिछले 3 बार से झूमरी तिलैया नगर अध्यक्ष पद पर मात खा रहे थे. जिन्हें अंततः इस बार के चुनाव में सफलता हासिल हुई. उन्होंने कहा कि ये उनकी नहीं, बल्कि झूमरी तिलैया की जनता की जीत है. उन्होंने बताया कि झूमरी तिलैया नगर परिषद के कई ऐसे इलाके हैं, जहां अभी तक बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंची हैं. उन इलाकों में बुनियादी सुविधाएं बहाल करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी.
