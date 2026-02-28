ETV Bharat / state

नगर परिषद चुनाव परिणाम: रामगढ़ से कुसुमलता तो जुगसलाई से नोशीन खान, झुमरी तिलैया से रमेश हर्षधर बने अध्यक्ष

रामगढ़/जमशेदपुर/कोडरमा: नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस समर्थित रामगढ़ प्रत्याशी कुसुमलता कुमारी 6,492 वोटों से जीत हासिल की. कुसुमलता कुमारी को कुल 17,605 वोट प्राप्त हुए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा समर्थित उम्मीदवार प्रिया कुमारी को 11,113 वोट मिले. वहीं जुगसलाई नगर परिषद से अध्यक्ष पद के तौर नौशीन खान ने जीत दर्ज की है. उन्होंने रिंकू सिंह को 520 वोटों से मात दी है. इसके अलावा झुमरी तिलैया नगर परिषद रमेश हर्षधर 729 वोटों से जीत दर्ज की है.

जीत को लेकर जानकारी देते नगर परिषद अध्यक्ष (ईटीवी भारत)

रामगढ़ नगर परिषद से जीत की घोषणा होते ही समर्थकों में उत्साह का माहौल बन गया. विजयी प्रत्याशी के समर्थकों ने अबीर-गुलाल उड़ाकर कई जगह जुलूस निकाले गए और लोगों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया. इसके अलावा इस चुनाव में रेणु देवी को 9401, अनीता कुमारी को 8232, सुरपाती देवी को 4968, अर्पणा कुमारी को 4082, रेणु कुमारी को 3617, उमा कुमारी को 1601, और पूजा कुमारी को 1518 अध्यक्ष पद पर वोट मिले हैं.



विजेता कुसुमलता कुमारी ने अपनी जीत को जनता की जीत बताते हुए कहा कि चुनाव के दौरान किए गए सभी वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा और नगर परिषद क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी. वहीं जुगसलाई अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज करने के बाद नौशीन खान ने कहा की चुनाव में सभी ने साथ दिया. मेरी टीम की मेहनत का यह परिणाम है. मैं सब वर्ग के लिए काम करूंगी.

