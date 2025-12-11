ETV Bharat / state

कुसमी समिति प्रबंधक पर वसूली का आरोप, किसानों की मांग पर एसडीएम ने हटाया , उगाही के लिए रखा था आदमी

बेमेतरा के कुसमी समिति प्रबंधक पर किसानों ने वसूली का आरोप लगाया था.आरोपों की जांच के बाद कार्रवाई हुई है.

कुसमी समिति प्रबंधक पर वसूली का आरोप (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 11, 2025 at 7:28 PM IST

बेमेतरा: बेरला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सेवा सहकारी समिति कुसमी में धान खरीदी के एवज में किसानों ने पैसा लेने का मामला सामने आया है. अफसरों की उपस्थिति में ही किसानों से पैसा लेते समिति प्रबंधक बेनकाब हो गया है. मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने समिति प्रबंधक सोमेश साहू को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है. इस दौरान बेरला के तहसीलदार आशुतोष गुप्ता जिला सहकारिता अधिकारी एके सिंह मौके पर मौजूद रहे.



समिति प्रबंधक को तत्काल प्रभाव से हटाया

गुरुवार को कुसमी के किसानों ने बेरला के तहसीलदार और खाद्य सहकारिता के अधिकारियों को समिति प्रबंधक पर धान खरीदी के एवज में पैसे लेनदेन का आरोप लगाया. इसके बाद अधिकारियों ने तत्काल किसानों का कथन लेकर उच्च कार्यालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.वही संबंधित सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है.

कुसमी समिति प्रबंधक पर वसूली का आरोप (Etv Bharat)

समिति प्रबंधक का आदमी किसानों से पैसा वसूलता था.10 से 15 हजार रुपए तक किसानों से लेता था.जिसकी शिकायत के बाद मैंने अपने बयान दर्ज करवाए हैं- सुरेश कुमार, ग्रामीण

370 क्विंटल धान लाया था.मुझसे 17 हजार की मांग की गई,ऐसा नहीं करने पर एंट्री करने से मना करने की धमकी दी गई- चुरामन साहू, किसान

किसानों की मांग पर एसडीएम ने हटाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मीडिया के सामने कबूली बात

सेवा सहकारी समिति कुसमी समिति प्रबंधक ने एक आदमी को पैसे के लेनदेन के लिए नियुक्त कर रखा था.इस व्यक्ति ने मीडिया के सामने लेनदेन की बात कबूली है, उन्होंने कहा कि कुछ किसानों से 10 तो कुछ से 15 हजार की वसूली की गई है.

कुछ दिनों से ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों से शिकायत प्राप्त हो रही थी. प्रबंधक के द्वारा अनियमितता किया जाता है वित्तीय लेन देन का मामला है.उस संबंध में उपस्थित होकर सभी किसानों से कथन लिया हूं,जिसे उच्च विभाग को प्रेषित किया गया है- आशुतोष गुप्ता, तहसीलदार बेरला

ये मामला सामने आने के बाद मौके पर मौजूद किसानों ने सेवा सहकारी समिति को तत्काल हटाने मांग किया है. वहीं बेरला के तहसीलदार आशुतोष गुप्ता ने किसानों का कथन लेकर उच्च कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. SDM दीप्ति वर्मा ने सम्बंधित समिति प्रबंधक को तत्काल प्रभाव से हटाए जाने की जानकारी दी है.

संपादक की पसंद

