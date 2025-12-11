ETV Bharat / state

कुसमी समिति प्रबंधक पर वसूली का आरोप, किसानों की मांग पर एसडीएम ने हटाया , उगाही के लिए रखा था आदमी

बेमेतरा: बेरला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सेवा सहकारी समिति कुसमी में धान खरीदी के एवज में किसानों ने पैसा लेने का मामला सामने आया है. अफसरों की उपस्थिति में ही किसानों से पैसा लेते समिति प्रबंधक बेनकाब हो गया है. मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने समिति प्रबंधक सोमेश साहू को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है. इस दौरान बेरला के तहसीलदार आशुतोष गुप्ता जिला सहकारिता अधिकारी एके सिंह मौके पर मौजूद रहे.





समिति प्रबंधक को तत्काल प्रभाव से हटाया

गुरुवार को कुसमी के किसानों ने बेरला के तहसीलदार और खाद्य सहकारिता के अधिकारियों को समिति प्रबंधक पर धान खरीदी के एवज में पैसे लेनदेन का आरोप लगाया. इसके बाद अधिकारियों ने तत्काल किसानों का कथन लेकर उच्च कार्यालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.वही संबंधित सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है.

