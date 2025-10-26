ETV Bharat / state

रफ्तार का कहर; पुलिसकर्मियों की लग्ज़री कार ने बाइकसवार दंपती को मारी टक्कर, पति की मौत

कुशीनगर पटहेरवा थाना क्षेत्र के मुंडेरा गांव के सामने दुखद सड़क हादसा हुआ. पत्नी की हालत गंभीर, गोरखपुर रेफर.

कुशीनगर में सड़क हादसा.
कुशीनगर में सड़क हादसा. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 26, 2025 at 7:28 AM IST

2 Min Read
कुशीनगर : पटहेरवा थाना क्षेत्र के मुंडेरा गांव के सामने पुलिसवालों की तेज रफ्तार निजी लग्जरी कार ने बाइकसवार दंपती को टक्कर मार दी. दुर्घटना में पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए. राहगीरों की मदद से दोनों को अस्पताल भेजा गया, लेकिन पति की रास्ते में ही मौत हो गई. पत्नी का इलाज गोरखपुर में निजी अस्पताल में चल रहा है.

जानकारी के मुताबिक शुक्रवार शाम करीब 4 बजे बिहार गोपालगंज के थाना कटेया के ग्राम रामदास बगही निवासी सुरेश सिंह (52) अपनी शिक्षिका पत्नी इंदु देवी (50) के साथ बाइक से फाजिलनगर बाजार गए थे. छठ पूजा की सामग्री आदि की खरीदारी करके शाम 5 बजे वापस घर जा रहे थे. पटहेरवा थाना क्षेत्र के मुंडेरा गांव के पास फाजिलनगर बनकटा मार्ग पर एक तेज गति कार ने पीछे से टक्कर मार दी. दुर्घटना में पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों ने दोनों को सीएचसी फाजिलनगर पहुंचाया. जहां से दोनों को गोरखपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन सुरेश सिंह की मौत हो गई. इंदु देवी का इलाज गोरखपुर में निजी अस्पताल में चल रहा है.




दुर्घटना की जानकारी होने पर सुरेश सिंह के कई रिश्तेदार गोरखपुर पहुंचे हैं. उन्होंने बताया कि दंपती का इकलौता बेटा विदेशी में रहता है. उसे भी घटना की जानकारी दी गई है. वहीं घटनास्थल पर मौजूद लोगों का कहना है कि दंपती की बाइक में टक्कर मारने वाली कार चौराखास थाने पर तैनात एक उपनिरीक्षक की है. दुर्घटना के समय वही गाड़ी चला रहे थे. थानाध्यक्ष चौराखास अजय पटेल का कहना है कि ऐसी किसी घटना की जानकारी हमें नहीं है. थानाध्यक्ष पटहेरवा विनय मिश्रा ने भी दुर्घटना से अनभिज्ञता जाहिर की है. सीओ तमकुहीराज ने बताया कि घटना की जानकारी है, लेकिन कोई तहरीर नहीं मिली है. तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

TAGGED:

ROAD ACCIDENT
DEATH IN ROAD ACCIDENT
KUSHINAGAR ROAD ACCIDENT
ACCIDENTS IN UP
ROAD ACCIDENT IN KUSHINAGAR

