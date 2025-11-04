अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले में पहली बार शुरू हुआ कुश्ती दंगल, 125 पहलवानों ने दिखाया दमखम
'मिट्टी से मैट तक' की अवधारणा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पुष्कर मेले में इस बार कुश्ती दंगल शुरू किया गया.
Published : November 4, 2025 at 4:45 PM IST
अजमेर: अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला 2025 में मंगलवार को पहली बार कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. राजस्थान कुश्ती एसोसिएशन के अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता की 'हर मेले में कुश्ती' की धारणा को इस आयोजन के माध्यम से साकार किया गया.
प्रतियोगिता में ब्यावर और अजमेर जिले के 125 पहलवानों ने भाग लिया, जिनमें महिला और पुरुष दोनों वर्गों के खिलाड़ी शामिल थे. विशेष बात यह रही कि विदेशी पर्यटकों ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपना दमखम दिखाया. कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ-साथ दूर-दराज से आए पर्यटक भी उपस्थित रहे. प्रतियोगिता के संयोजक तेजेंद्र सिंह बराड़ ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य 'मिट्टी से मैट तक' की अवधारणा को बढ़ावा देना है. उन्होंने कहा कि प्रतिभा को सही दिशा मिले तो वह प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकती है.
डब्ल्यूएफआई में ए ग्रेड रेफरी श्री राम जाट ने बताया कि प्रतियोगिता में पांच टाइटल - पुष्कर मेला केसरी, पुष्कर मेला कुमार, पुष्कर मेला अभिमन्यु, महिला केसरी और पुष्कर मेला कुमारी रखे गए हैं. विजेताओं को नकद इनाम भी दिए जाने की घोषणा की गई. पर्यटन विभाग के उपनिदेशक कृष्ण कुमार ने इस आयोजन को पुष्कर मेले के लिए एक सकारात्मक नवाचार बताया. उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में यह प्रतियोगिता मेले का प्रमुख आकर्षण बनेगी, जिससे पर्यटन को पर्याप्त बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय पर्यटन उद्योग को लाभ होगा.