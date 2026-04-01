ETV Bharat / state

कुशीनगर में गैस एजेंसी कर्मचारियों की गुंडई; सिलेंडर मांगने पर शिक्षक को पीटा, दो हिरासत में

बुकिंग के बावजूद सिलेंडर न मिलने पर बढ़ा विवाद: कुशीनगर जिले की कई गैस एजेंसियों पर गैस वितरण में धांधली की शिकायतें लगातार मिल रही हैं. यह मामला चौरा खास क्षेत्र का है.

कुशीनगर: कुशीनगर के चौरा खास स्थित शांति गैस एजेंसी पर दबंगई और मारपीट का एक गंभीर मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर सामने आये वीडियो में कर्मचारी ग्राहकों के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं. आरोप है कि गैस की एडवांस बुकिंग के बावजूद उपभोक्ताओं को सिलेंडर नहीं दिए जा रहे थे.

यहां बड़ी संख्या में लोग एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगे थे. लोगों का कहना है कि बुकिंग होने के बावजूद उन्हें घंटों इंतजार कराया गया और गैस उपलब्ध नहीं कराई गई. इसी दौरान लाइन तोड़ने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया.

शिक्षक की पिटाई और दबंगों का तांडव: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एजेंसी कर्मचारियों ने अचानक टोकन बांटना बंद कर दिया और एक ग्राहक को अंदर खींचकर पीटना शुरू कर दिया. बीच-बचाव करने पहुंचे सरकारी शिक्षक उमेश सिंह कुशवाहा को भी दबंगों ने बुरी तरह पीटा. पीड़ित शिक्षक ने बताया कि कर्मचारियों का रवैया बेहद हिंसक और अमानवीय था. ग्रामीणों का आरोप है कि विरोध करने वालों को डराने के लिए 'रॉयल 100' नामक स्थानीय समूह के युवकों को बुलाया गया था.

पुलिस की मौजूदगी और प्रशासन की कार्रवाई: मारपीट के दौरान सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि डायल 112 की पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन मूकदर्शक बनी रही. इस निष्क्रियता से नाराज ग्रामीणों ने गैस एजेंसी पर सिलेंडरों की कालाबाजारी का भी आरोप लगाया है. मामला तूल पकड़ते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया और चौराखास थानाध्यक्ष दिनेश साहनी ने जांच के आदेश दिए. पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है.

यह भी पढ़ें- उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कॉन्क्लेव में सीएसजेएमयू स्टडेंट्स ने मारी बाजी