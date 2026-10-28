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कुशीनगर में युवती की गला रेतकर हत्या; आरोपी युवक गिरफ्तार, जांच में सामने आई ऐसी बात

कुशीनगर में युवती की हत्या. ( Photo Credit : ETV Bharat )

कुशीनगर : हाटा कोतवाली क्षेत्र के गांव में युवती की गला रेत कर हत्या कर दी गई. आरोप है कि प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने सननसीखेज वारदात को अंजाम दिया है. युवती की चीख सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे जहां युवक को पकड़ लिया गया. घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी युवक की पिटाई की और पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.



घटना की जानकारी देते एसपी केशव कुमार. (Video Credit : ETV Bharat) मामला हाटा कोतवाली क्षेत्र के गांव का है. जहां युवती की गला रेत कर हत्या की वारदात हुई है. पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक युवती और युवक के बीच प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद हुआ था. युवक युवती के घर पहुंचा था, जहां पहले दोनों के बीच बंद कमरे में कहासुनी के बाद हाथापाई हुई. इसी दौरान युवक ने धारदात हथियार से युवती का गला रेत दिया. युवती के चिल्लाने की आवाज सुनकर घरवाले मौके पर पहुंचे. दरवाजा अंदर से बंद होने पर परिजनों ने उसे तोड़ दिया और युवक को पकड़ लिया.