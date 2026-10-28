कुशीनगर में युवती की गला रेतकर हत्या; आरोपी युवक गिरफ्तार, जांच में सामने आई ऐसी बात
हाटा कोतवाली क्षेत्र के गांव में सनसनीखेज वारदता हुई. आरोपी को ग्रामीणों ने पीटा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 8:40 AM IST
कुशीनगर : हाटा कोतवाली क्षेत्र के गांव में युवती की गला रेत कर हत्या कर दी गई. आरोप है कि प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने सननसीखेज वारदात को अंजाम दिया है. युवती की चीख सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे जहां युवक को पकड़ लिया गया. घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी युवक की पिटाई की और पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.
मामला हाटा कोतवाली क्षेत्र के गांव का है. जहां युवती की गला रेत कर हत्या की वारदात हुई है. पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक युवती और युवक के बीच प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद हुआ था. युवक युवती के घर पहुंचा था, जहां पहले दोनों के बीच बंद कमरे में कहासुनी के बाद हाथापाई हुई. इसी दौरान युवक ने धारदात हथियार से युवती का गला रेत दिया. युवती के चिल्लाने की आवाज सुनकर घरवाले मौके पर पहुंचे. दरवाजा अंदर से बंद होने पर परिजनों ने उसे तोड़ दिया और युवक को पकड़ लिया.
घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी युवक की पिटाई कर दी. सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया. मामला दो समुदायों से जुड़ा होने के चलते किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.
एसपी केशव कुमार ने बताया कि युवती के घर मे युवक घुसा था किसी बात को लेकर दोनों में पहले हाथा पाई हुई फिर युवक ने युवती की हत्या कर दी. प्रेम प्रसंग के मामले को देखते हुए मोबाइल की काल डिटेल निकाली जा रही है. युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटनाक्रम और अन्य पहलुओं की पड़ताल की जा रही है. गांव में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस तैनात है.
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