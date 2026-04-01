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कुशीनगर में हादसा; श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली नहर में पलटी, 4 महिलाओं की मौत 20 अन्य घायल

नहर में पानी नहीं था. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कुशीनगर: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के खड्डा थाना क्षेत्र में बुधवार की शाम एक हृदय विदारक हादसा हो गया. श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई, जिससे मौके पर चीख-पुकार मच गई. इस दुर्घटना में करीब 22 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें से कई घायलों की स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि ट्रॉली में बच्चों और महिलाओं समेत लगभग 50 लोग सवार थे. कुशीनगर हादसे में अब तक 4 महिलाओं की मौत हो गई है. सीएमओ डॉ. चन्द्र प्रकाश ने बताया कि मीरा (60) और विमला (40), सरिता देवी और निर्मला देवी की मौत हो गई. वहीं एसडीएम सदर आशुतोष ने बताया कि सभी चारों मृतक के शव को पोस्टमार्टम कराकर उनके घर भिजवा दिए हैं. घायलों का हाल जानने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर क्षेत्रीय विधायक विवेकानंद पाण्डेय, खड्डा सीओ वीरेंद्र सिंह, खड्डा एसडीएम रामबीर सिंह पहुंचे. एसडीएम रामबीर सिंह ने बताया कि 10 घायलों की हालत गंभीर होने के कारण उनको मुख्यालय स्थित जिला अस्पताल व मेडिकल कालेज रेफर किया गया है. पुलिस टीम और चार एम्बुलेंस मौके पर पहुंचीं. (Video Credit: ETV Bharat) हुक टूटने से हुआ हादसा: यह भीषण दुर्घटना खड्डा क्षेत्र के सिसवा गोपाल रेगुलेटर के पास बड़ी गंडक नहर पर हुई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, तेज रफ्तार के कारण अचानक ट्रैक्टर और ट्रॉली को जोड़ने वाला हुक टूट गया. हुक टूटते ही ट्रॉली ने संतुलन खो दिया और सीधे नहर में जा गिरी. गनीमत यह रही कि उस समय नहर में पानी नहीं था, अन्यथा एक बड़ी जनहानि हो सकती थी.