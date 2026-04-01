कुशीनगर में हादसा; श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली नहर में पलटी, 4 महिलाओं की मौत 20 अन्य घायल
खड्डा थानाध्यक्ष संदीप सिंह ने बताया घायलों को तुर्कहा सीएचसी भेजा गया. इस हादसे में चार महिलाओं की मौत हो गयी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 9:01 PM IST|
Updated : April 2, 2026 at 12:04 PM IST
कुशीनगर: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के खड्डा थाना क्षेत्र में बुधवार की शाम एक हृदय विदारक हादसा हो गया. श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई, जिससे मौके पर चीख-पुकार मच गई. इस दुर्घटना में करीब 22 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें से कई घायलों की स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि ट्रॉली में बच्चों और महिलाओं समेत लगभग 50 लोग सवार थे. कुशीनगर हादसे में अब तक 4 महिलाओं की मौत हो गई है. सीएमओ डॉ. चन्द्र प्रकाश ने बताया कि मीरा (60) और विमला (40), सरिता देवी और निर्मला देवी की मौत हो गई. वहीं एसडीएम सदर आशुतोष ने बताया कि सभी चारों मृतक के शव को पोस्टमार्टम कराकर उनके घर भिजवा दिए हैं.
घायलों का हाल जानने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर क्षेत्रीय विधायक विवेकानंद पाण्डेय, खड्डा सीओ वीरेंद्र सिंह, खड्डा एसडीएम रामबीर सिंह पहुंचे. एसडीएम रामबीर सिंह ने बताया कि 10 घायलों की हालत गंभीर होने के कारण उनको मुख्यालय स्थित जिला अस्पताल व मेडिकल कालेज रेफर किया गया है.
हुक टूटने से हुआ हादसा: यह भीषण दुर्घटना खड्डा क्षेत्र के सिसवा गोपाल रेगुलेटर के पास बड़ी गंडक नहर पर हुई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, तेज रफ्तार के कारण अचानक ट्रैक्टर और ट्रॉली को जोड़ने वाला हुक टूट गया. हुक टूटते ही ट्रॉली ने संतुलन खो दिया और सीधे नहर में जा गिरी. गनीमत यह रही कि उस समय नहर में पानी नहीं था, अन्यथा एक बड़ी जनहानि हो सकती थी.
रामनवमी मेले में जा रहे थे सभी श्रद्धालु: खड्डा थानाध्यक्ष संदीप सिंह ने बताया कि सभी श्रद्धालु महराजगंज जिले के घुघली क्षेत्र के माहनखोर से खड्डा आ रहे थे. वे नारायणी नदी के भैंसहा घाट पर आयोजित रामनवमी के नहान मेले में शामिल होने जा रहे थे. ट्रॉली में करीब 25–30 महिलाएं, 10 बच्चे और 10 पुरुष सवार थे. हादसे के वक्त कुछ लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन अधिकांश लोग ट्रॉली के नीचे दबकर चोटिल हो गए.
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घायलों का इलाज: हादसे के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए राहत कार्य शुरू किया और दबे हुए लोगों को बाहर निकाला. सूचना मिलते ही पुलिस टीम और चार एम्बुलेंस मौके पर पहुंचीं और घायलों को खड्डा (तुर्कहा) सीएचसी में भर्ती कराया गया. अब तक किस्मती देवी, प्रभावती, विमला और संदीप निषाद समेत 21 घायलों की पहचान हुई है. पुलिस और प्रशासन की टीम घायलों के बेहतर इलाज की निगरानी कर रही है.
परिवहन सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल: हादसे के बाद खड्डा थानाध्यक्ष संदीप सिंह ने बताया कि सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में ट्रैक्टर-ट्रॉली के जरिए यात्रियों को ढोने की असुरक्षित व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे मालवाहक वाहनों का उपयोग सवारी ढोने के लिए न करें. फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.
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