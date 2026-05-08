अपनी ही कोर्ट की 'फाइल' में फंसे कप्तानगंज के तहसीलदार; DM ने जांच के लिए बनाई कमेटी
जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि जमीन खरीद-फरोख्त में स्थानीय तहसीलदार की भूमिका की बात सामने आई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 6:50 AM IST
कुशीनगर: जिले के कप्तानगंज तहसील में तैनात तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगे हैं. आरोप है कि तहसीलदार कोर्ट में विचाराधीन एक जमीन की रजिस्ट्री उन्होंने अपनी मां के नाम करा दिया. घटना सामने आते ही जिलाधिकारी ने जांच कमेटी गठित कर दी है. राजस्व विभाग में इस मामले को लेकर हड़कंप मचा हुआ है.
जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि तहसील कप्तानगंज में कुछ जमीनों की खरीद-फरोख्त में स्थानीय तहसीलदार की भूमिका की बात सामने आई है. प्रकरण की जांच के लिए SDM हाटा को जांच अधिकारी नामित कर दिया गया है.
आरोप है कि बसहिया उर्फ कप्तानगंज स्थित गाटा संख्या 2706 की करीब 0.067 हेक्टेयर कृषि भूमि का बैनामा 6 मार्च 2026 को तहसीलदार चंदन शर्मा की माता निर्मला शर्मा निवासी देवरिया के नाम कराया गया.
दस्तावेजों में भूमि का मूल्य करीब 39.20 लाख रुपए दर्शाया गया है. बैनामे के कुछ ही दिनों बाद 23 मार्च को सुनियोजित तरीके से नामांतरण वाद भी दाखिल हुआ और अगले ही दिन उससे संबंधित कार्रवाई भी पूरी कर ली गई.
आदेश पत्र में तहसीलदार न्यायालय कप्तानगंज का उल्लेख होने के बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया है. आरोप है कि पूरी प्रक्रिया में सामान्य प्रशासनिक समय और आवश्यक औपचारिकताओं को दरकिनार किया गया.
यह भी सामने आया कि संबंधित भूमि को किसी स्थानीय व्यक्ति के नाम बेचने की तैयारी शुरू हो गई. बाद में बिक्री की प्रक्रिया भी पूरी करा दी गई. शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि पहले प्रभाव का इस्तेमाल कर जमीन खरीदी गई, फिर रिकॉर्ड में नाम चढ़वाया गया और विवाद के बढ़ने और खुद अपना नाम उजागर होता देख तहसीलदार द्वारा जमीन को दूसरे के नाम रजिस्ट्री करा दी गई.
राजस्व विभाग से जुड़े जानकारों का कहना है कि किसी अधिकारी द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में पारिवारिक सदस्य के नाम संपत्ति खरीदना विवाद का विषय बन सकता है. खासकर तब जब उसी जमीन से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया पर उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण हो. ऐसे मामलों को सेवा नियमों में हितों के टकराव की श्रेणी में देखा जाता है.
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