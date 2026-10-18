ETV Bharat / state

युवा अधिवक्ताओं को मध्यस्थता के क्षेत्र में मिलेगा खास अवसर : प्रदीप राय

कुशीनगर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप राय का स्वागत. ( Photo Credit : ETV Bharat )

कुशीनगर : सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप राय शनिवार को अपने गृह जनपद पहुंचे. जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया. सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे प्रदीप राय ने अधिवक्ताओं की समस्याओं के निराकरण का भरोसा दिया. साथ ही युवा अधिवक्ताओं के लिए मेडिएशन यानी मध्यस्थता के कार्यक्रम शुरू कराने की बात कही. कार्यक्रम की शुरुआत अगले एक-दो महीने में हो सकती है.

मीडिया से मुखातिब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप राय. (Video Credit : ETV Bharat) कुशीनगर के रविंद्रनगर स्थित न्यायालय परिसर में शनिवार को जनपद सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप राय के स्वागत एवं सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे. इस अवसर पर प्रदीप राय ने अधिवक्ताओं की समस्याओं को दूर कराने का भरोसा दिया.