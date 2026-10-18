युवा अधिवक्ताओं को मध्यस्थता के क्षेत्र में मिलेगा खास अवसर : प्रदीप राय
कुशीनगर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप राय का सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से स्वागत किया गया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 2:09 PM IST
कुशीनगर : सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप राय शनिवार को अपने गृह जनपद पहुंचे. जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया. सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे प्रदीप राय ने अधिवक्ताओं की समस्याओं के निराकरण का भरोसा दिया. साथ ही युवा अधिवक्ताओं के लिए मेडिएशन यानी मध्यस्थता के कार्यक्रम शुरू कराने की बात कही. कार्यक्रम की शुरुआत अगले एक-दो महीने में हो सकती है.
कुशीनगर के रविंद्रनगर स्थित न्यायालय परिसर में शनिवार को जनपद सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप राय के स्वागत एवं सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे. इस अवसर पर प्रदीप राय ने अधिवक्ताओं की समस्याओं को दूर कराने का भरोसा दिया.
उन्होंने बताया कि आगामी 22 तारीख को मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात का समय निर्धारित है. इस दौरान अधिवक्ताओं की ओर से लिखित रूप में प्राप्त समस्याओं का ज्ञापन सौंपा जाएगा, ताकि संबंधित मुद्दों को उनके सामने रखा जा सके.
मीडिया से बातचीत में प्रदीप राय ने युवा अधिवक्ताओं के लिए मेडिएशन कार्यक्रम शुरू कराने की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य नए अधिवक्ताओं को मध्यस्थता के क्षेत्र में काम करने का अवसर उपलब्ध कराना है. जिससे उन्हें अपने पेशेवर अनुभव और कौशल को विकसित करने में मदद मिल सके. कार्यक्रम की अध्यक्षता सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद सिंह श्रीनेत ने की.
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