कुशीनगर की तीन बेटियों का कमाल: कुश्ती के अखाड़े में गाड़ रही हैं झंडा, ओलंपिक में मेडल जीतने का है सपना
मथौली की तीन बहनों ने कुश्ती में अपनी प्रतिभा से मिसाल कायम की है. आंचल और उनकी बहनें ओलंपिक में मेडल जीतना चाहती हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 9:08 PM IST
कुशीनगर: कुशीनगर की तीन बेटियां कुश्ती के अखाड़े में अपनी प्रतिभा का दम दिखा रही हैं. एक ही परिवार की ये तीनों बहनें सीमित संसाधनों और तमाम चुनौतियों के बीच अपने सपनों को पूरा करने में जुटी हैं. इनमें आंचल चार बार नेशनल स्तर की कुश्ती प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर जिले का नाम रोशन कर चुकी हैं. अब तीनों बहनों का सपना ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीतना है.
सीमित संसाधनों के बीच जारी है संघर्ष: ये तीनों बहनें कुशीनगर जिले के नगर पंचायत मथौली के वार्ड नंबर-11 स्थित सुभाष नगर की रहने वाली हैं. गांव से निकलकर कुश्ती की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया है.
सीमित संसाधनों के बावजूद तीनों बहनें लगातार मेहनत कर रही हैं और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही हैं. अब वे एक बार फिर नेशनल स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाने की तैयारी कर रही हैं.
चार बार नेशनल स्तर पर खेल चुकी हैं आंचल: तीनों बहनों में आंचल कुश्ती के मैदान में अपनी पहचान बना चुकी हैं. वह चार बार नेशनल स्तर की कुश्ती प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी हैं. आंचल ने बताया कि उनकी बड़ी बहन अंगिरा भी कुश्ती में अपनी प्रतिभा दिखा चुकी हैं और सीनियर स्टेट स्तर की प्रतियोगिता में अपनी पहचान बना चुकी हैं. इस तरह एक ही परिवार की चार बेटियां कुश्ती में आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रही हैं.
दिल्ली में रहकर ओलंपिक की तैयारी: तीनों बहनें दिल्ली में रहकर कुश्ती का अभ्यास कर रही हैं. उनका लक्ष्य सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतना नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करना भी है. वे ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीतकर अपने परिवार और जिले का नाम रोशन करना चाहती हैं. इस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और जरूरी संसाधनों की जरूरत है.
जिला प्रशासन से मदद की उम्मीद: अब इन बेटियों की उम्मीदें जिला प्रशासन से जुड़ी हैं. इसी उम्मीद के साथ तीनों बहनें जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी से मिलने जिला मुख्यालय पहुंचीं, ताकि वे अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचा सकें. उन्हें उम्मीद है कि प्रशासन से सहयोग मिलने पर उनकी खेल यात्रा को नई दिशा मिल सकती है. हालांकि, उन्हें किस तरह की मदद मिलेगी, यह अधिकारियों से मुलाकात और आगे की कार्रवाई के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.
मेहनत को मिले प्रोत्साहन, तो पूरा हो सकता है सपना: कुशीनगर की इन बेटियों की कहानी बताती है कि प्रतिभा किसी बड़े शहर या सुविधासंपन्न परिवार की मोहताज नहीं होती. मेहनत, लगन और मजबूत इरादों के दम पर छोटे शहरों और कस्बों से भी खिलाड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं. जरूरत है कि उनकी प्रतिभा को सही दिशा मिले और उन्हें प्रशिक्षण, संसाधन व प्रोत्साहन के लिए जरूरी सहयोग दिया जाए. अब देखना होगा कि ओलंपिक का सपना देख रहीं इन बहनों को जिला प्रशासन से कितनी मदद मिलती है और उनका यह सपना पूरा करने की राह कितनी आसान हो पाती है.
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