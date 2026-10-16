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कुशीनगर की तीन बेटियों का कमाल: कुश्ती के अखाड़े में गाड़ रही हैं झंडा, ओलंपिक में मेडल जीतने का है सपना

दिल्ली में रहकर कर रही हैं कड़ा अभ्यास. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कुशीनगर: कुशीनगर की तीन बेटियां कुश्ती के अखाड़े में अपनी प्रतिभा का दम दिखा रही हैं. एक ही परिवार की ये तीनों बहनें सीमित संसाधनों और तमाम चुनौतियों के बीच अपने सपनों को पूरा करने में जुटी हैं. इनमें आंचल चार बार नेशनल स्तर की कुश्ती प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर जिले का नाम रोशन कर चुकी हैं. अब तीनों बहनों का सपना ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीतना है.

सीमित संसाधनों के बीच जारी है संघर्ष: ये तीनों बहनें कुशीनगर जिले के नगर पंचायत मथौली के वार्ड नंबर-11 स्थित सुभाष नगर की रहने वाली हैं. गांव से निकलकर कुश्ती की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया है.

जानकारी देतीं आचल यादव. (Video Credit: ETV Bharat) सीमित संसाधनों के बावजूद तीनों बहनें लगातार मेहनत कर रही हैं और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही हैं. अब वे एक बार फिर नेशनल स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाने की तैयारी कर रही हैं. चार बार नेशनल स्तर पर खेल चुकी हैं आंचल: तीनों बहनों में आंचल कुश्ती के मैदान में अपनी पहचान बना चुकी हैं. वह चार बार नेशनल स्तर की कुश्ती प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी हैं. आंचल ने बताया कि उनकी बड़ी बहन अंगिरा भी कुश्ती में अपनी प्रतिभा दिखा चुकी हैं और सीनियर स्टेट स्तर की प्रतियोगिता में अपनी पहचान बना चुकी हैं. इस तरह एक ही परिवार की चार बेटियां कुश्ती में आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रही हैं.