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कुशीनगर: स्कूल के पास झाड़ियों में लगाई आग, जहरीले धुएं से 26 बच्चे बीमार

कुशीनगर: कुशीनगर के सेवरही में स्कूल के पास झाड़ियों में लगाई गई आग से निकले जहरीले धुएं के कारण 26 बच्चे बीमार पड़ गए. ग्रीनलैंड विद्यालय में उस समय हड़कंप मच गया, जब कक्षा में मौजूद बच्चों को सांस लेने में तकलीफ और घबराहट होने लगी. देखते ही देखते स्कूल प्रशासन और शिक्षकों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और आनन-फानन में बचाव कार्य शुरू किया गया.

एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाए गए बच्चे: घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस सेवा की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और प्रभावित बच्चों को सुरक्षित निकाला गया. सभी बच्चों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) सेवरही ले जाया गया. वहां डॉक्टरों की टीम ने बच्चों की स्थिति का आकलन कर तुरंत इलाज शुरू किया. प्राथमिक उपचार के बाद 11 बच्चों को बेहतर चिकित्सा निगरानी के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि शेष को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दी गई.

डीएम और एसपी ने लिया जायजा: जिलाधिकारी महेंद्र तंवर और पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया. एसडीएम तमकुहीराज ने भी मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों की समीक्षा की. जिलाधिकारी ने बताया कि स्कूल के आसपास खरपतवार और झाड़ियों को साफ करने के उद्देश्य से आग लगाई गई थी. इसी आग से उठे घने और जहरीले धुएं के कारण बच्चों की तबीयत बिगड़ी, हालांकि अब सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं.