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कुशीनगर में छात्रा की संदिग्ध मौत: कब्र से निकाला गया शव, शिक्षक निलंबित और जांच जारी

कुशीनगर: कुशीनगर के रामकोला क्षेत्र में स्थित महुअवां कंपोजिट जूनियर हाईस्कूल की एक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. 24 सितंबर को कक्षा सात की छात्रा नेहा भारती स्कूल में अचानक बेहोश हो गई थी. रामकोला सीएचसी से मेडिकल कॉलेज पडरौना ले जाते समय रास्ते में ही मासूम ने दम तोड़ दिया. अब मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर शुक्रवार को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में छात्रा के शव को कब्र से बाहर निकाला गया है.

ग्रामीणों के आक्रोश के बाद शिक्षक निलंबित, जांच शुरू: घटना के बाद स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में भारी गुस्सा देखने को मिला. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जब यह हादसा हुआ, उस समय स्कूल में तैनात एकमात्र शिक्षक भी गायब थे. गुस्साए लोगों ने दहाउर चौराहे पर शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसे एसडीएम ने मौके पर पहुँचकर समझा-बुझाकर शांत कराया. इसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने लापरवाही बरतने वाले शिक्षक योगेंद्र श्रीवास्तव को निलंबित कर दो सदस्यीय जांच कमेटी बना दी.

मौत की असल वजह तलाशने में जुटा प्रशासन: प्रशासन ने निष्पक्ष जांच का भरोसा देते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अब हर किसी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार है, ताकि बच्ची की मौत का असली कारण सामने आ सके. स्कूल परिसर में घटी इस घटना ने सरकारी व्यवस्था और वहां मौजूद स्वास्थ्य सुविधाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रशासनिक अफसर हर पहलू से मामले की जांच कर रहे हैं ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके.