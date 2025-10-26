कुशीनगर में रफ्तार का कहर: बस ने बाइक को मारी टक्कर, चाचा और भतीजे की मौत
तरयासुजान थानाध्यक्ष धनवीर सिंह ने बताया, दिल्ली से बिहार जा रही बस ने बाइक को टक्कर मार दी. इसमें दो लोगों की मौत हो गयी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2025 at 4:55 PM IST
कुशीनगर: कुशीनगर के सलेमगढ़ टोल प्लाजा पर एक लग्जरी बस ने बाइक को टक्कर मार दी. इसमें चाचा और भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई. दुर्घटना के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी.
मृतकों की पहचान बिहार के गोपालगंज जिले में रहने वाले अली मियां (50 वर्ष) और अबरार अंसारी (20 वर्ष) के रूप में हुई. हादसे के बाद लग्जरी बस एक ट्रक से टकरा गई थी. हादसे के बाद बस ड्राइवर फरार हो गया.
बिहार के सुपौल जा रही थी बस: तरयासुजान थानाध्यक्ष धनवीर सिंह ने कहा कि तरयासुजान क्षेत्र में नेशनल हाइवे के सलेमगढ़ टोल प्लाजा पर रविवार सुबह करीब 9:30 बजे दिल्ली से बिहार के सुपौल जा रही एक लग्जरी बस ने टोल प्लाजा पार करते वक्त सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी. बस की टक्कर लगते ही बाइक दूर जा गिरी. इस बाइक पर सवार चाचा-भतीजा बस के पहिए के नीचे आ गये. दोनों की मौके पर ही मौत हो गयी.
डेढ़ घंटे तक लगा रहा जाम: कुशीनगर में सड़क हादसा होने के बाद बसडीला बुजुर्ग (आंबेडकर नगर) गांव के लोग मौके पर पहुंचे. उन्होंने जमकर हंगामा किया और सड़क जाम कर दी. ग्रामीणों ने शवों को सड़क पर रखकर जमकर प्रदर्शन किया.
एसडीएम और थानाध्यक्ष ने ग्रामीणों को समझाया: सूचना मिलने पर एसडीएम तमकुहीराज आकांक्षा मिश्रा और तरयासुजान थानाध्यक्ष धनवीर सिंह मौके पर पहुंचे. करीब डेढ़ घंटे तक जाम की स्थिति रही. इसके बाद अधिकारियों के आश्वासन पर गांव के लोग आवागमन बहाल करने के लिए राजी हो गये.
