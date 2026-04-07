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भ्रष्टाचार और महंगाई पर बच्चों का करारा प्रहार, कुशीनगर स्कूल वार्षिकोत्सव में दिखा अनूठा संगम

कुशीनगर: सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने की मिसाल कुशीनगर के रामकोला विकास खंड स्थित पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय, भटवलिया बनकट में देखने को मिली. यहां नए शिक्षण सत्र के नामांकन अभियान के साथ विद्यालय परिसर में एक वार्षिकोत्सव हुआ. इस दौरान बच्चों की शानदार प्रस्तुतियों को देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए.

देशभक्ति के प्रोग्राम ने किया इमोशनल: पुलवामा अटैक और ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित नाट्य प्रस्तुतियों ने मुख्य विकास अधिकारी समेत सभी दर्शकों को भावुक कर दिया. सोमवार शाम को शुरू हुआ यह रंगारंग कार्यक्रम देर रात तक चला, जिसमें शिक्षकों के कुशल निर्देशन में बच्चों ने कुल 12 प्रस्तुतियां दीं. कार्यक्रम की भव्यता और गुणवत्ता ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह किसी नामी निजी स्कूल का नहीं, बल्कि एक सरकारी विद्यालय का प्रोग्राम है. मंच पर देशभक्ति, भक्ति और सामाजिक संदेशों से ओतप्रोत कार्यक्रमों की धूम रही.

पीएम श्री स्कूल के बच्चों का टैलेंट देख हैरान रह गए अधिकारी. (Photo Credit: ETV Bharat)

भारतीय संस्कृति की झलक पेश: बच्चों ने भक्त प्रह्लाद और मीरा के जीवन प्रसंगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति की झलक पेश की, जिस पर दर्शकों ने जमकर तालियां बटोरीं. कव्वाली और नृत्य के बीच महंगाई व भ्रष्टाचार जैसे गंभीर विषयों पर व्यंग्यात्मक प्रस्तुतियां देकर बच्चों ने समाज को आइना दिखाया. सरकारी स्कूल के इन नन्हे कलाकारों ने न सिर्फ मनोरंजन किया, बल्कि राष्ट्रीय भावनाओं को भी जीवंत कर दिया. विद्यालय के शिक्षक सूर्य प्रताप ने बताया कि बीते एक दशक में यहां छात्रों की संख्या 60 से बढ़कर 650 से अधिक हो गई है.

शिक्षकों की कमी दूर होगी: प्रोग्राम में मौजूद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. रामजियावन मौर्य ने आश्वासन दिया कि शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही स्टाफ की कमी दूर की जाएगी. क्षेत्रीय भाजपा विधायक विनय प्रकाश गोंड ने कहा कि कायाकल्प योजना से सरकारी स्कूलों का स्वरूप बदला है और इससे शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति आई है. योगी सरकार के प्रयासों से अब सरकारी विद्यालयों के प्रति जनता का विश्वास लगातार बढ़ रहा है. कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया.

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