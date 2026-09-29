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कुशीनगर में नारायणी नदी का कहर: एपी तटबंध टूटने से 35 गांव डूबे; सीएम योगी ने किया हवाई सर्वेक्षण, 4 लाख मुआवजे का ऐलान

नेपाल से आए पानी से टूटा तटबंध. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कुशीनगर: कुशीनगर जिले में उफान मार रही नारायणी नदी ने भयानक तबाही मचाई है. तमकुहीराज तहसील के जवहीं दयाल एहतमाली के पास अचानक एपी तटबंध टूट गया. तटबंध में करीब 70 मीटर का कटाव होते ही तेज रफ्तार पानी आसपास के इलाकों में फैल गया.

इसके कारण करीब 35 गांव पूरी तरह बाढ़ के पानी से घिर गए हैं और ग्रामीणों को मजबूरन बंधों व ऊंचे स्थानों पर शरण लेनी पड़ रही है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया हवाई सर्वेक्षण: हादसे की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रात में ही राहत और बचाव कार्य तेज करने के आदेश जारी किए. मंगलवार दोपहर मुख्यमंत्री खुद कुशीनगर पहुंचे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे कर स्थिति का जायजा लिया. सीएम योगी ने बताया कि नेपाल से छोड़े गए करीब 5 लाख क्यूसेक पानी के भारी दबाव के कारण यह तटबंध टूटा. उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर सरकार की ओर से हरसंभव मदद पहुंचाने का ठोस आश्वासन दिया.