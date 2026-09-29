कुशीनगर में नारायणी नदी का कहर: एपी तटबंध टूटने से 35 गांव डूबे; सीएम योगी ने किया हवाई सर्वेक्षण, 4 लाख मुआवजे का ऐलान
नारायणी नदी का तटबंध टूटने से 35 गांव बाढ़ में डूब गए हैं. सीएम योगी ने प्रभावितों को 4 लाख रुपये देने का ऐलान किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 5:49 PM IST
कुशीनगर: कुशीनगर जिले में उफान मार रही नारायणी नदी ने भयानक तबाही मचाई है. तमकुहीराज तहसील के जवहीं दयाल एहतमाली के पास अचानक एपी तटबंध टूट गया. तटबंध में करीब 70 मीटर का कटाव होते ही तेज रफ्तार पानी आसपास के इलाकों में फैल गया.
इसके कारण करीब 35 गांव पूरी तरह बाढ़ के पानी से घिर गए हैं और ग्रामीणों को मजबूरन बंधों व ऊंचे स्थानों पर शरण लेनी पड़ रही है.
सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया हवाई सर्वेक्षण: हादसे की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रात में ही राहत और बचाव कार्य तेज करने के आदेश जारी किए. मंगलवार दोपहर मुख्यमंत्री खुद कुशीनगर पहुंचे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे कर स्थिति का जायजा लिया.
जनपद कुशीनगर में बाढ़ प्रभावित परिवारों से भेंट एवं राहत सामग्री का वितरण...https://t.co/GKvuOHboM9— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 29, 2026
सीएम योगी ने बताया कि नेपाल से छोड़े गए करीब 5 लाख क्यूसेक पानी के भारी दबाव के कारण यह तटबंध टूटा. उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर सरकार की ओर से हरसंभव मदद पहुंचाने का ठोस आश्वासन दिया.
एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात: प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री वितरण के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं. मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि बाढ़ में जान गंवाने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी.
इसके अलावा क्षतिग्रस्त मकानों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नया घर और फसलों के नुकसान का मुआवजा भी मिलेगा. प्रभावित क्षेत्रों में संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए अगले छह दिनों तक विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे.
अधिकारियों को तटबंध पर नजर रखने के निर्देश: सीएम ने सीएचसी और पीएचसी पर एंटी-वेनम और एंटी-रेबीज के टीकों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए. साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति, बाधित सड़कों की मरम्मत और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को जल्द बहाल करने को कहा.
सिंचाई विभाग के अधिकारियों को नारायणी नदी के जलस्तर और तटबंधों की मजबूती पर चौबीसों घंटे निगरानी रखने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं. फिलहाल पूरा प्रशासन प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने और राहत सामग्री बांटने में जुटा है.
जनपद कुशीनगर में आज बाढ़ प्रभावित परिवारों के मध्य पहुंचकर उनका कुशल-क्षेम जाना तथा उन्हें राहत सामग्री वितरित की।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 29, 2026
माननीय जनप्रतिनिधि गण एवं जिला प्रशासन राहत व बचाव कार्यों में पूरी तत्परता के साथ जुटे हुए हैं।
आपदा की इस घड़ी में भाजपा की डबल इंजन सरकार सभी पीड़ितों के साथ… pic.twitter.com/umgOvG1inh
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