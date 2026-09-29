कुशीनगर में उफान पर नारायणी नदी; एक जगह तटबंध टूटा, सड़क बह गई, कई गांवों में घुसा पानी
नारायणी नदी का डिस्चार्ज बढ़ने के बाद नदी का कुछ पानी भी इस इलाके में पहुंच गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 10:01 AM IST
कुशीनगर: नारायणी नदी इस समय उफान पर है और जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. बरवापट्टी थाना क्षेत्र के अमवाखास पंचायत में सोमवार शाम खड़ंजा मार्ग का करीब 20 मीटर हिस्सा अचानक कट गया. इससे पहले एपी तटबंध में भी करीब 25 से 30 मीटर की बड़ी टूट हो गई. वीरवट कोहवलिया-जवहीं दयाल यानी चैनपट्टी के पास तटबंध टूटने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया. प्रशासन मदद के लिए उतरा है.
बरवापट्टी थाना क्षेत्र का अधिकांश इलाका भौगोलिक रूप से नारायणी नदी के किनारे बसा है. अमवाखास पंचायत के करीब 8 टोले तटबंध की सीमा से सटे हुए हैं. नारायणी नदी की धारा से इन टोलों को बचाने के लिए कुछ स्थानों पर रिंग बांध का भी निर्माण कराया गया है.
सोमवार शाम रिंग बांध से कुछ दूरी पर स्थित बरवापट्टी-खैरटिया और बीजपटवा गांवों को जोड़ने वाले खड़ंजा मार्ग का करीब 20 मीटर हिस्सा अचानक कट गया. बताया जा रहा है कि मार्ग के दूसरी तरफ लगातार हुई बारिश के कारण पानी जमा हो गया था, जिससे सड़क पर लगातार दबाव बन रहा था.
रविवार को नारायणी नदी का डिस्चार्ज बढ़ने के बाद नदी का कुछ पानी भी इस इलाके में पहुंच गया था. सड़क बहने के बाद पानी तेजी से खैरटिया टोले की ओर बढ़ने लगा. बाढ़ की आशंका को देखते हुए ग्रामीण अपने पशुओं और जरूरी सामान को लेकर ऊंचे स्थानों की तरफ निकलने लगे.
खैरटिया टोला पहले भी कई बार बाढ़ की चपेट में आ चुका है. यही वजह है कि टोले के अधिकांश परिवारों ने दुदही समेत आसपास के ऊंचे स्थानों पर पहले से ही अपने घर बना रखे हैं. पानी गांव में पहुंचते ही कई परिवार सुरक्षित ठिकानों की ओर चले गए. वहीं, गांव से पानी निकालने के लिए बनाए गए सायफन को फिलहाल बंद रखा गया है.
ग्रामीणों ने बताया कि यदि सायफन खोल दिया जाता है तो पानी तेजी से दूसरे टोले की ओर पहुंच सकता है, जिससे वहां भी जलभराव की स्थिति पैदा होने की आशंका है. ऐसे में प्रशासन और ग्रामीणों के सामने पानी की निकासी को लेकर भी चुनौती बनी हुई है. प्रशासन की निगरानी हो रही है. सबसे बड़ी चुनौती प्रभावित टोलों को बाढ़ के पानी से बचाने और जलनिकासी की व्यवस्था बनाए रखने की है.
तमकुहीराज तहसील में तटबंध टूटा: नारायणी नदी पर बने एपी तटबंध में करीब 25 से 30 मीटर की बड़ी टूट हो गई है. वीरवट कोहवलिया-जवहीं दयाल उर्फ चैनपट्टी के पास किलोमीटर-5 पर तटबंध टूटा है. इससे आसपास के गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और ग्रामीण सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे हैं.
एपी तटबंध के इस हिस्से में लगातार रिसाव की स्थिति बनी हुई थी. रिसाव को रोकने और तटबंध को बचाने के लिए बाढ़ खंड की टीमों के साथ प्रशासनिक अमला लगातार बचाव कार्य में जुटा था. इसके बावजूद स्थिति नहीं संभल सकी और तटबंध में करीब 25 से 30 मीटर की बड़ी टूट हो गई.
तटबंध टूटने की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी संजय चौहान और पुलिस अधीक्षक केशव कुमार मौके पर पहुंचे. प्रशासन और राहत-बचाव टीमें मौके पर डटी हुई हैं और क्षतिग्रस्त हिस्से को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं. तटबंध में पहले से रिसाव की जानकारी और लगातार चल रहे बचाव कार्य के बावजूद टूट होने से अब बाढ़ खंड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं.
जिलाधिकारी ने बताया कि प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं और तटबंध को नियंत्रित करने के साथ-साथ आसपास के गांवों में संभावित बाढ़ के खतरे पर नजर रखी जा रही है. तटबंध में हुई बड़ी टूट के बाद स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. बंधे के टूटने से लगभग 25 गांव प्रभावित हो सकते हैं.
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