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कुशीनगर में उफान पर नारायणी नदी; एक जगह तटबंध टूटा, सड़क बह गई, कई गांवों में घुसा पानी

कुशीनगर में उफान पर नारायणी नदी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कुशीनगर: नारायणी नदी इस समय उफान पर है और जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. बरवापट्टी थाना क्षेत्र के अमवाखास पंचायत में सोमवार शाम खड़ंजा मार्ग का करीब 20 मीटर हिस्सा अचानक कट गया. इससे पहले एपी तटबंध में भी करीब 25 से 30 मीटर की बड़ी टूट हो गई. वीरवट कोहवलिया-जवहीं दयाल यानी चैनपट्टी के पास तटबंध टूटने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया. प्रशासन मदद के लिए उतरा है.

बरवापट्टी थाना क्षेत्र का अधिकांश इलाका भौगोलिक रूप से नारायणी नदी के किनारे बसा है. अमवाखास पंचायत के करीब 8 टोले तटबंध की सीमा से सटे हुए हैं. नारायणी नदी की धारा से इन टोलों को बचाने के लिए कुछ स्थानों पर रिंग बांध का भी निर्माण कराया गया है. सोमवार शाम रिंग बांध से कुछ दूरी पर स्थित बरवापट्टी-खैरटिया और बीजपटवा गांवों को जोड़ने वाले खड़ंजा मार्ग का करीब 20 मीटर हिस्सा अचानक कट गया. बताया जा रहा है कि मार्ग के दूसरी तरफ लगातार हुई बारिश के कारण पानी जमा हो गया था, जिससे सड़क पर लगातार दबाव बन रहा था. एक जगह तटबंध टूटा, सड़क बह गई. (Video Credit: ETV Bharat) रविवार को नारायणी नदी का डिस्चार्ज बढ़ने के बाद नदी का कुछ पानी भी इस इलाके में पहुंच गया था. सड़क बहने के बाद पानी तेजी से खैरटिया टोले की ओर बढ़ने लगा. बाढ़ की आशंका को देखते हुए ग्रामीण अपने पशुओं और जरूरी सामान को लेकर ऊंचे स्थानों की तरफ निकलने लगे. खैरटिया टोला पहले भी कई बार बाढ़ की चपेट में आ चुका है. यही वजह है कि टोले के अधिकांश परिवारों ने दुदही समेत आसपास के ऊंचे स्थानों पर पहले से ही अपने घर बना रखे हैं. पानी गांव में पहुंचते ही कई परिवार सुरक्षित ठिकानों की ओर चले गए. वहीं, गांव से पानी निकालने के लिए बनाए गए सायफन को फिलहाल बंद रखा गया है.