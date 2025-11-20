ETV Bharat / state

बौद्ध पर्यटन में कुशीनगर का दबदबा; अब तक 20 लाख पर्यटकों ने किए महापरिनिर्वाण मंदिर के दर्शन

कुशीनगर में बौद्ध स्थलों का लाखों लोगों ने किए दर्शन. ( Photo Credit; Tourism Department )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश का पर्यटन परिदृश्य अब नई उड़ान भर रहा है. वैश्विक बौद्ध सर्किट के केंद्र के रूप में राज्य ने अपनी विशिष्ट पहचान मजबूत की है. पर्यटन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार साल 2025 में जनवरी से अक्टूबर तक करीब 20 लाख लोगों ने भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों के दर्शन किए. उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि कुशीनगर के प्रति पर्यटकों का बढ़ता रुझान जाहिर करता है कि बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली 2600 साल बाद भी दुनिया को उतनी ही गहराई से आकर्षित कर रही है. बौद्ध अनुयायियों को आकर्षित करता है कुशीनगर : मंत्री ने बताया कि कुशीनगर, देश-दुनिया के बौद्ध धर्मावलंबियों को आकर्षित करता है. यह बौद्ध धर्म के अति पवित्र 4 स्थलों में से एक है. यहीं भगवान बुद्ध की विश्व विख्यात लेटी हुई प्रतिमा है. उन्होंने बताया, भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेष (सिद्धार्थ नगर) के भारत वापसी ने बौद्ध श्रद्धालुओं में नई आस्था और उत्साह का संचार किया है. केंद्र सरकार के प्रयासों से 127 साल बाद यह संभव हुआ. इस ऐतिहासिक वापसी के स्वागत स्वरूप बड़ी संख्या में श्रद्धालु बौद्ध सर्किट के प्रमुख गंतव्यों तक पहुंच रहे हैं. काफी संख्या में पहुंचे लोग. (Photo Credit; Tourism Department) 10 महीने में 2.14 लाख विदेशी पर्यटक आए : पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि पर्यटकों के आगमन से कुशीनगर में रौनक लगातार बढ़ रही है. साल 2025 में जनवरी से अक्टूबर जून के दौरान कुल 19,90,931 पर्यटक यहां पहुंचे. इनमें 17,76,247 घरेलू और 2,14,684 विदेशी पर्यटक शामिल रहे, जो दर्शाता है कि कुशीनगर न सिर्फ देश, बल्कि दुनिया के यात्रियों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन रहा है. पर्यटन विभाग का अनुमान है कि वर्षांत तक कुल पर्यटक संख्या 25 लाख के पार जा सकता है.