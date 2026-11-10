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कुशीनगर डीएम ने बाजार से खरीदे दीपावली के लिए दीये, सोशल मीडिया में हो रहीं ऐसी बातें

कुशीनगर में दीया खरीदते डीएम संजय चौहान. ( Photo Credit : ETV Bharat )

कुशीनगर : कुशीनगर में दीपावली के दिन जिलाधिकारी संजय चौहान का अनोखा अंदाज देखने को मिला. कुबेरस्थान स्थित शिव मंदिर परिसर में लगने वाले स्थानीय बाजार में पहुंचे डीएम ने जमीन पर बैठकर दीया बेच रहे दुकानदार से दीये खरीदते नजर आए. किसी ने इस दृश्य का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोग जिलाधिकारी के इस सहज और सादगी भरे अंदाज की खूब चर्चा कर रहे हैं.

दीपावली के अवसर पर कुशीनगर में कुबेरस्थान के शिव मंदिर परिसर में दीपावली के दिन बाजार लगता है. बाजार में विभिन्न तरह के सामानों के अलावा मिट्टी के दीये आदि की दुकानें भी लगती हैं. दीपावली के दिन भी बाजार पूरी तरह से गुलजार था. इसी दौरान जिलाधिकारी संजय चौहान निरीक्षण के लिए बाजार पहुंचे. जहां उन्होंने दीया बेच रहे एक दुकानदार के पास ठिठक गए. कुछ बातचीत के बाद डीएम दुकानदार के साथ जमीन पर ही बैठ गए और दीये के बाबत मोल भाव करने लगे.