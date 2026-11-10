कुशीनगर डीएम ने बाजार से खरीदे दीपावली के लिए दीये, सोशल मीडिया में हो रहीं ऐसी बातें
जिलाधिकारी संजय चौहान अपने अलहदा अंदाज को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 7:30 AM IST
कुशीनगर : कुशीनगर में दीपावली के दिन जिलाधिकारी संजय चौहान का अनोखा अंदाज देखने को मिला. कुबेरस्थान स्थित शिव मंदिर परिसर में लगने वाले स्थानीय बाजार में पहुंचे डीएम ने जमीन पर बैठकर दीया बेच रहे दुकानदार से दीये खरीदते नजर आए. किसी ने इस दृश्य का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोग जिलाधिकारी के इस सहज और सादगी भरे अंदाज की खूब चर्चा कर रहे हैं.
दीपावली के अवसर पर कुशीनगर में कुबेरस्थान के शिव मंदिर परिसर में दीपावली के दिन बाजार लगता है. बाजार में विभिन्न तरह के सामानों के अलावा मिट्टी के दीये आदि की दुकानें भी लगती हैं. दीपावली के दिन भी बाजार पूरी तरह से गुलजार था. इसी दौरान जिलाधिकारी संजय चौहान निरीक्षण के लिए बाजार पहुंचे. जहां उन्होंने दीया बेच रहे एक दुकानदार के पास ठिठक गए. कुछ बातचीत के बाद डीएम दुकानदार के साथ जमीन पर ही बैठ गए और दीये के बाबत मोल भाव करने लगे.
जिलाधिकारी को इस तरह खरीदारी करते देख आसपास मौजूद लोग भी हैरान रह गए. पहले तो किसी को खबर नहीं थी कि ये कुशीनगर डीएम संजय चौहान हैं. किसी जानकारी दी तो दुकानदार भी सकपका गया. हालांकि डीएम ने सहजता से दीये का मोल तय किया और खरीदारी की. मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने इस घटनाक्रम को मोबाइल में कैद कर लिया. इसके बाद सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. वीडियो देखने के बाद लोग सोशल मीडिया पर खूब तारीफ कर रहे हैं.