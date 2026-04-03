अंतरराष्ट्रीय बौद्धिस्ट कॉन्क्लेव 2026; दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध की जरूरत : शाही
इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ बीते मंगलवार को महापरिनिर्वाण मुख्य मंदिर परिसर में पारंपरिक बौद्ध वंदना के साथ हुआ था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 3:15 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 3:24 PM IST
कुशीनगर : कुशीनगर में आयोजित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय बौद्धिस्ट कॉन्क्लेव–2026 के अंतिम दिन बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की. इस अवसर पर उन्होंने विश्व शांति, मानव कल्याण तथा आपसी सौहार्द की कामना की. उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में बुद्ध के विचारों की प्रासंगिकता बढ़ गई है. दुनिया जिन चुनौतियों का सामना कर रही है, उनका समाधान केवल शांति, करुणा और सहिष्णुता के मार्ग पर चलकर ही संभव है. दुनिया को युद्ध की नहीं. बल्कि बुद्ध की जरूरत है.
श्री शाही ने कहा कि इस आयोजन को सफल बनाने में प्रदेश सरकार और खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विशेष सहयोग रहा. उन्होंने अपने पूर्व राजनीतिक कार्यकाल का उल्लेख करते हुए क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों की भी चर्चा की. कॉन्क्लेव के दौरान ‘धम्मा, डायलॉग एंड डेवलपमेंट’ विषय पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए. जिनमें बौद्ध दर्शन, वैश्विक शांति, सतत विकास, पर्यटन और सामाजिक समरसता जैसे मुद्दों पर देश-विदेश से आए विद्वानों, भिक्षुओं और विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे. कार्यक्रम में लगभग 2000 बौद्ध भिक्षुओं के साथ-साथ होटल व्यवसाय, सिविल एविएशन और टूरिज्म क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के संदेश पर आधारित प्रेरणादायक फिल्म का लाइव प्रसारण किया गया. जिसमें प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विकास के प्रयासों को दर्शाया गया. कार्यक्रम के आयोजक जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि कार्यक्रम में जन सहभागिता, स्थानीय विकास, बौद्ध पर्यटन और आर्थिक उन्नति के विभिन्न पहलुओं पर सार्थक चर्चा हुई. कार्यक्रम के बाद बुद्ध स्थली पर कैंडल लाइट पीस मार्च का आयोजन किया गया. जिसमें बड़ी संख्या में अतिथियों, स्थानीय लोगों ने भाग लिया.
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