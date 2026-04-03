ETV Bharat / state

अंतरराष्ट्रीय बौद्धिस्ट कॉन्क्लेव 2026; दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध की जरूरत : शाही

कुशीनगर : कुशीनगर में आयोजित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय बौद्धिस्ट कॉन्क्लेव–2026 के अंतिम दिन बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की. इस अवसर पर उन्होंने विश्व शांति, मानव कल्याण तथा आपसी सौहार्द की कामना की. उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में बुद्ध के विचारों की प्रासंगिकता बढ़ गई है. दुनिया जिन चुनौतियों का सामना कर रही है, उनका समाधान केवल शांति, करुणा और सहिष्णुता के मार्ग पर चलकर ही संभव है. दुनिया को युद्ध की नहीं. बल्कि बुद्ध की जरूरत है.

इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव 2026 में पहुंचे बौद्ध भिक्षु. (Photo Credit : ETV Bharat)

श्री शाही ने कहा कि इस आयोजन को सफल बनाने में प्रदेश सरकार और खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विशेष सहयोग रहा. उन्होंने अपने पूर्व राजनीतिक कार्यकाल का उल्लेख करते हुए क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों की भी चर्चा की. कॉन्क्लेव के दौरान ‘धम्मा, डायलॉग एंड डेवलपमेंट’ विषय पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए. जिनमें बौद्ध दर्शन, वैश्विक शांति, सतत विकास, पर्यटन और सामाजिक समरसता जैसे मुद्दों पर देश-विदेश से आए विद्वानों, भिक्षुओं और विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे. कार्यक्रम में लगभग 2000 बौद्ध भिक्षुओं के साथ-साथ होटल व्यवसाय, सिविल एविएशन और टूरिज्म क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया.