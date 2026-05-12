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कुशीनगर : पत्नी की हत्या कर शव जलाने में पति को उम्रकैद, ससुर बरी

कुशीनगर : जिले के पडरौना कोतवाली क्षेत्र में विवाहिता अंकिता यादव की हत्या कर शव जलाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम सत्यपाल सिंह प्रेमी की अदालत ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. न्यायालय ने आरोपी पति राजकुमार यादव को हत्या और साक्ष्य मिटाने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि सह आरोपी पिता रामचन्द्र यादव को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया.

मामले में सरकार की तरफ से पैरवी के लिए नियुक्त अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कृष्ण कुमार पांडेय ने बताया कि अदालत ने राजकुमार यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, 50 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 201 के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. कोर्ट कहा है कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी, अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. न्यायालय ने आदेश दिया कि आरोपी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी. साथ ही कोर्ट द्वारा दोषी को दंड भुगतने के लिए जिला कारागार देवरिया भेजने का आदेश भी दिया गया.

मामला पडरौना कोतवाली क्षेत्र के परसौनी कला गांव से जुड़ा है. अभियोजन के अनुसार, वादिनी इंदू देवी ने 5 सितंबर 2023 को मुकदमा दर्ज कराया था कि उनकी बेटी अंकिता यादव की शादी करीब दो वर्ष पूर्व पडरौना कोतवाली क्षेत्र के सिसहन कोठीलवा ग्राम निवासी राजकुमार यादव से हुई थी. शादी के बाद ससुराल पक्ष द्वारा दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जाता था. आरोप था कि 31 अगस्त 2023 को दहेज की मांग पूरी न होने पर पति राजकुमार यादव, ससुर रामचन्द्र यादव तथा अन्य परिजनों ने अंकिता की हत्या कर दी और रात में ही उसका शव जला दिया.