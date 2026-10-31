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कुशीनगर में "नारायणी" का कहर जारी; तटबंध के मुहाने तक पहुंची नदी की धारा, बचाव कार्यों पर उठे सवाल

कुशीनगर में नारायणी नदी का कहर . ( Photo Credit : ETV Bharat )

कुशीनगर : कुशीनगर के तमकुहीराज तहसील क्षेत्र के अहिरौलीदान चैन पट्टी में नारायणी नदी का कटान लगातार जारी है. नदी की धारा अब तटबंध के मुहाने तक पहुंच चुकी है और आसपास के बचे हुए घरों पर भी कटान का खतरा मंडराने लगा है. हालांकि नदी का डिस्चार्ज कम होने के बावजूद कटान थमने का नाम नहीं ले रहा है. वहीं, बाढ़ खंड विभाग की बचाव तैयारियों और कार्यों की गुणवत्ता पर ग्रामीण गंभीर सवाल उठा रहे हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि बचाव के नाम पर मानकों की अनदेखी हो रही है और मशीनें भी कुछ घंटे काम करने के बाद बंद कर दी जाती हैं.

कुशीनगर में नारायणी नदी के कटान से बिगड़ रहे हालात. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat) तमकुहीराज के अहिरौलीदान चैन पट्टी में करीब चार किमी और पांच किलोमीटर के दायरे में नारायणी नदी की धारा तटबंध से सटकर बह रही है. बताया जा रहा है कि 13 हजार 200 से लेकर 14 हजार 500 के बीच तटबंध के मुहाने पर नदी का दबाव बना हुआ है.



ग्रामीणों का आरोप है कि बाढ़ खंड विभाग की ओर से कराए जा रहे बचाव कार्य महज औपचारिकता भर हैं. मिट्टी के बोरों को मानक के विपरीत भरा जा रहा है. कटान रोकने के लिए लगाई गई मशीनें कुछ घंटे काम करने के बाद बंद कर दी जाती हैं. अधिकारी निरीक्षण के लिए तो पहुंचते हैं, लेकिन मौके पर प्रभावी काम नहीं हो रहा है.



चिंताजनक बात यह है कि बीते 28 सितंबर को इसी इलाके में करीब 90 मीटर तटबंध टूट गया था. हालात की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेना पड़ा था.



ग्रामीणों के मुताबिक मौके पर पर्याप्त बोल्डर उपलब्ध नहीं हैं. पूर्व में कटान रोकने के लिए बोल्डर की जगह बल्ली लगाकर पाइलिंग कराई गई थी. अब सवाल यह है कि नदी की तेज धारा के बीच यह इंतजाम कितना प्रभावी साबित होगा.