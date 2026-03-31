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कुशीनगर में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव; तीन दिवसीय आयोजन में जुटेंगे देश-विदेश के मेहमान और विशेषज्ञ

कुशीनगर : उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मंगलवार से पहली बार इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन शुरू होने जा रहा है. तीन दिवसीय कार्यक्रम धम्म, संवाद और विकास की थीम पर आधारित होगा. आयोजन का उद्देश्य बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देकर निवेश आकर्षित करना और रोजगार के अवसर बढ़ावा देना है. कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी सोमवार शाम पथिक निवास में जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर और पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने संयुक्त रूप से मीडिया से साझा की. प्रेसवार्ता के बाद बुद्धिस्ट अनुयायियों, आयोजकों ने बुद्ध स्थली पर कैंडिल मार्च भी किया.

कुशीनगर में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव (Photo Credit : ETV Bharat)

जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर ने बताया कि आयोजन को लेकर बुद्ध स्थली पूरी तरह सजकर तैयार हो चुका है. आयोजन में 200 से अधिक विदेशी मेहमान शामिल होंगे. इसमें लगभग 2000 बौद्ध भिक्षुओं की भागीदारी होगी. साथ ही टूर ऑपरेटर, एयरलाइंस और टूरिज्म इंडस्ट्री के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे. प्रशासन का फोकस पर्यटन बढ़ाने के साथ ही निवेश और स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने पर है. कॉन्क्लेव में देश-विदेश के मेहमान और विशेषज्ञ भाग लेंगे.