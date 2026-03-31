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कुशीनगर में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव; तीन दिवसीय आयोजन में जुटेंगे देश-विदेश के मेहमान और विशेषज्ञ

कुशीनगर में मंगलवार से पहली बार इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन होगा. इसमें लगभग 2000 बौद्ध भिक्षुओं की भागीदारी होगी.

कुशीनगर में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव;
कुशीनगर में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 9:03 AM IST

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कुशीनगर : उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मंगलवार से पहली बार इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन शुरू होने जा रहा है. तीन दिवसीय कार्यक्रम धम्म, संवाद और विकास की थीम पर आधारित होगा. आयोजन का उद्देश्य बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देकर निवेश आकर्षित करना और रोजगार के अवसर बढ़ावा देना है. कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी सोमवार शाम पथिक निवास में जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर और पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने संयुक्त रूप से मीडिया से साझा की. प्रेसवार्ता के बाद बुद्धिस्ट अनुयायियों, आयोजकों ने बुद्ध स्थली पर कैंडिल मार्च भी किया.

कुशीनगर में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव
कुशीनगर में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव (Photo Credit : ETV Bharat)

जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर ने बताया कि आयोजन को लेकर बुद्ध स्थली पूरी तरह सजकर तैयार हो चुका है. आयोजन में 200 से अधिक विदेशी मेहमान शामिल होंगे. इसमें लगभग 2000 बौद्ध भिक्षुओं की भागीदारी होगी. साथ ही टूर ऑपरेटर, एयरलाइंस और टूरिज्म इंडस्ट्री के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे. प्रशासन का फोकस पर्यटन बढ़ाने के साथ ही निवेश और स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने पर है. कॉन्क्लेव में देश-विदेश के मेहमान और विशेषज्ञ भाग लेंगे.


डीएम के मुताबिक कार्यक्रम का उद्घाटन जिले के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह करेंगे. दूसरे दिन पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह शिरकत करेंगे. इसी दिन टूरिज्म और इनवेस्टमेंट पर चर्चा होगी. सभी अतिथियों को स्थानीय बौद्ध स्थलों और एयरपोर्ट का भ्रमण कराया जाएगा. तीसरे दिन कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की उपस्थिति होगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की भी संभावना है. इसी दिन विभिन्न कार्यक्रमों के बीच गीतकार कैलाश खेर अपनी प्रस्तुतियाों देंगे. कार्यक्रम का समापन रन फॉर पीस और कैंडिल मार्च के साथ होगा. पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने बताया कि कार्यक्रम में देशी विदेशी मेहमानों की उपस्थिति को देखते हुए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है. नो-व्हीकल जोन लागू किया गया है.

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