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'Kushinagar में Flyover गिरने की जांच कराइए', BJP MP ने दिल्ली भेजा लेटर

सांसद ने दिल्ली को लिखा लेटर. ( etv bharat )

कुशीनगर: कुशीनगर के हाटा में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का हिस्सा गिरने के मामले ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. हादसे में तीन मजदूर घायल हुए थे. अब कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे ने मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री को पत्र लिखा है. सांसद ने निर्माण एजेंसी पर गंभीर लापरवाही और मानकों की अनदेखी के आरोप लगाते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की है.

दरअसल, हाटा के केन यूनियन चौराहे स्थित NH-28 पर करोड़ों की लागत से फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा रहा है. निर्माण कार्य के दौरान पिलर के सपोर्ट ट्रैक का मलबा गिर गया, जिसकी चपेट में आने से तीन मजदूर घायल हो गए. गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई.