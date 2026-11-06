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'Kushinagar में Flyover गिरने की जांच कराइए', BJP MP ने दिल्ली भेजा लेटर

सांसद ने निर्माण एजेंसी पर गंभीर लापरवाही और मानकों की अनदेखी के आरोप लगाए.

kushinagar flyover collapse mp writes letter to delhi investigation demand
सांसद ने दिल्ली को लिखा लेटर. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 6, 2026 at 8:43 AM IST

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कुशीनगर: कुशीनगर के हाटा में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का हिस्सा गिरने के मामले ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. हादसे में तीन मजदूर घायल हुए थे. अब कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे ने मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री को पत्र लिखा है. सांसद ने निर्माण एजेंसी पर गंभीर लापरवाही और मानकों की अनदेखी के आरोप लगाते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की है.

दरअसल, हाटा के केन यूनियन चौराहे स्थित NH-28 पर करोड़ों की लागत से फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा रहा है. निर्माण कार्य के दौरान पिलर के सपोर्ट ट्रैक का मलबा गिर गया, जिसकी चपेट में आने से तीन मजदूर घायल हो गए. गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई.

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सांसद ने दिल्ली को लिखा लेटर. (etv bharat)
हादसे के बाद निर्माणाधीन फ्लाईओवर की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं. इसी मामले का सांसद विजय कुमार दुबे ने संज्ञान लिया है. 5 नवंबर 2026 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री को भेजे पत्र में सांसद ने निर्माण कार्य करा रही एजेंसी पर गंभीर लापरवाही और शिथिलता के आरोप लगाए हैं.सांसद का आरोप है कि निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप नहीं होने के चलते फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिरा है. उन्होंने पूरे मामले की गंभीर अनियमितता, लापरवाही और भ्रष्टाचार के बिंदुओं पर जांच कराने की मांग की है. सांसद ने संबंधित निर्माण एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने और दूसरी एजेंसी के माध्यम से फ्लाईओवर का निर्माण समय से पूरा कराने की भी मांग की है.

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KUSHINAGAR FLYOVER COLLAPSE
कुशीनगर में फ्लाईओवर ढहा
MP WRITES LETTER TO DELHI
MP VIJAY KUMAR DUBEY

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