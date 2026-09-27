कुशीनगर में छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत; पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई हार्ट अटैक की पुष्टि, बिसरा लैब भेजा गया
कुशीनगर में रामकोला थाना क्षेत्र के महुअवां टोला दहाऊर स्थित कंपोजिट जूनियर हाईस्कूल की छात्रा की मौत का मामला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 12:39 PM IST
कुशीनगर : रामकोला थाना क्षेत्र के महुअवां कंपोजिट जूनियर हाईस्कूल की छात्रा की मौत मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक की पुष्टि हुई है. इससे छात्रा के साथ किसी अनहोनी वाली आशंका पर विराम लग गया है. हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए बिसरा सुरक्षित करके जांच के लिए लैब भेजा गया है. पुलिस ने भी किसी नतीजे पर पहुंचने की बात नहीं कही है.
बता दें, बीते 24 सितंबर को कक्षा सात की छात्रा नेहा भारती स्कूल में अचानक बेहोश हो गई थी. आननफानन उसे रामकोला सीएचसी पहुंचाया गया. जहां से उसे मेडिकल कॉलेज पडरौना रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही मासूम ने दम तोड़ दिया. इसके बाद परिजनों ने शव को दफन कर दिया था.
प्राथमिक तौर पर सामने आया था कि घटना के समय स्कूल में तैनात इकलौते शिक्षक के विभागीय कार्य से बाहर जाने की बात सामने आई थी. छात्रा के बेहोश होने के बाद आसपास के लोग उसे नजदीकी क्लीनिक लेकर पहुंचे थे. इसके बाद परिजन भी मौके पर पहुंचे. घटना को लेकर स्कूल की व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला.
ग्रामीणों का आरोप था कि जब यह हादसा हुआ, उस समय स्कूल में तैनात एकमात्र शिक्षक भी नदारद थे. आक्रोशित लोगों ने दहाउर चौराहे पर शव रखकर प्रदर्शन किया. इस दौरान एसडीएम मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया.
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर शुक्रवार को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में छात्रा के शव को कब्र से निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था. वहीं इस मामले में बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रथमदृष्ट्या लापरवाही बरतने वाले शिक्षक योगेंद्र श्रीवास्तव को निलंबित कर जांच के लिए दो सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है.
एएसपी कुशीनगर सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि पीएम रिपोर्ट में छात्रा की मौत की वजह हार्ट अटैक सामने आई है. डॉक्टरों ने एहतियातन बिसरा प्रिजर्व कर जांच के लिए लैब भेज दिया है. परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया है. मौके पर शांति व्यवस्था कायम है.
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