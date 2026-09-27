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कुशीनगर में छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत; पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई हार्ट अटैक की पुष्टि, बिसरा लैब भेजा गया

कुशीनगर में छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत ( Photo Credit : ETV Bharat )

कुशीनगर : रामकोला थाना क्षेत्र के महुअवां कंपोजिट जूनियर हाईस्कूल की छात्रा की मौत मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक की पुष्टि हुई है. इससे छात्रा के साथ किसी अनहोनी वाली आशंका पर विराम लग गया है. हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए बिसरा सुरक्षित करके जांच के लिए लैब भेजा गया है. पुलिस ने भी किसी नतीजे पर पहुंचने की बात नहीं कही है.