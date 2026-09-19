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भाजपा महिला मोर्चा कुशीनगर की जिलाध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, पत्र लिखकर बताई यह वजह?

उन्होंने 19 सिंतबर को भाजपा जिलाध्यक्ष को संबोधित पत्र भेजकर त्यागपत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया है.

भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष चंद्रप्रभा पांडेय
भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष चंद्रप्रभा पांडेय (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 10:53 PM IST

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कुशीनगर : जिले में भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष चंद्रप्रभा पांडेय ने अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया है. उन्होंने 19 सिंतबर को भाजपा जिलाध्यक्ष को संबोधित पत्र भेजकर त्यागपत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया है. 19 सितंबर 2026 को भाजपा जिलाध्यक्ष को संबोधित पत्र में लिखा कि "वह वर्ष 2018 से भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष के रूप में संगठन के लिए कार्य कर रही थीं. पत्र के मुताबिक, उन्होंने अपने घर, व्यवसाय और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों की परवाह किए बिना पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया."


उन्होंने पत्र में कहा कि "उन्हें उम्मीद थी कि वर्षों की मेहनत, निष्ठा और समर्पण के बदले संगठन में उचित सम्मान और जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन उन्हें मुख्य संगठन में स्थान नहीं मिल सका. पत्र में उन्होंने यह भी लिखा कि महिला मोर्चा में लगातार जिम्मेदारी निभाने के बावजूद उनकी अपेक्षा के अनुरूप संगठनात्मक भूमिका नहीं मिल पाई." हालांकि, उन्होंने पत्र में स्पष्ट किया कि पार्टी और उसकी विचारधारा के प्रति उनकी निष्ठा बनी रहेगी और पार्टी हित में वह आगे भी अपना योगदान देती रहेंगी." पत्र के अंत में उन्होंने भाजपा जिलाध्यक्ष से उनका त्यागपत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया है.

चंद्रप्रभा पांडेय ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष के पद पर बने रहना उनके लिए संभव नहीं है.

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