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हृदय विदारक; कुशीनगर में बेकाबू टैंकर की टक्कर से बाइकसवार दंपती और मासूम बेटे की मौत, बेटी की हालत गंभीर

कुशीनगर : रामकोला थाना क्षेत्र के कप्तानगंज-नेबुआ नौरंगिया मार्ग पर खोटही स्थित निर्भया सलालवीर फिलिंग स्टेशन के पास मंगलवार सुबह हुए दुखद हादसे में दंपती और उनके मासूम बेटे की मौत हो गई. दुर्घटना मासूम बेटी गंभीर रूप से घायल हुई है. उसे इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. दंपती अपनी बच्चों के साथ बाइक से बिहार के मदनपुर देवी स्थान पर दर्शन करने जा रहे थे.



थानाध्यक्ष रामकोला चन्द्रभान सिंह ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 6.30 बजे क्षेत्र के कप्तानगंज-नेबुआ नौरंगिया मार्ग पर खोटही स्थित निर्भया सलालवीर फिलिंग स्टेशन के पास दुर्घटना की सूचना मिली थी. तेज रफ्तार टैंकर से हुए टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक चला रहे युवक और उनके मासूम बेटे की मौके पर ही मौत हो गई थी. महिला और बच्चों को स्थानीय लोगों के मदद से नजदीकी सामुदायिक केंद्र पहुंचाया गया. जहां डाॅक्टरों ने महिला को डेड घोषित कर दिया. वहीं गंभीर रूप से घायल बच्ची को गोरखपुर मेडिकल काॅलेज रेफर कर दिया.

प्राथमिक जांच में सामने आया कि गोरखपुर के पिपराइच वार्ड नंबर-9 निवासी रामलखन मद्धेशिया (38) अपनी पत्नी शशिकला (35), बेटे रौनक (9) और बेटी लाडो (11) के साथ बाइक से बिहार के मदनपुर देवी स्थान पर दर्शन करने जा रहे थे. इसी दौरान कप्तानगंज-नेबुआ नौरंगिया मार्ग पर खोटही स्थित निर्भया सलालवीर फिलिंग स्टेशन के पास तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक में टक्कर मार दी थी.