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कुशीनगर में बस और ट्रक टकराए; 3 लोगों की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल

कुशीनगर में सड़क हादसा. ( Photo Credit : ETV Bharat )

कुशीनगर : पटहेरवा थाना क्षेत्र के लबनिया के पास रफ्तार का कहर देखने को मिला है. यहां एक लग्जरी बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई. हादसे में दो लोगों की मौत दुर्घटनास्थल पर ही हो गई. वहीं एक घायल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया. हादसे में कुल तीन लोगों की मौत हुई है. वहीं, 15 लोग घायल हुए थे. कई लोगों को उपचार के बाद भेज दिया गया है. वहीं, गंभीर रूप से दो घायलो का इलाज चल रहा है. हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तमकुही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया.

बताया जा रहा कि लग्जरी बस आनंद विहार से मुजफ्फरनगर की तरफ जा रही थी. इसी दौरान पटहेरवा थाना क्षेत्र के लबनिया के पास बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में चीख पुकार मच गई. हादसे में दो लोगों की मौत और आधा दर्जन से अधिक लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है. घटना के बाद पहुंची पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया. सभी घायलों को उपचार के लिए तमकुही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. साथ ही घायलों और मृतकों के परिजनों को सूचना दी.