कुशीनगर के भैसहा मेले में झूला टूटा, 3-4 बार चरमराने के बाद जमीन पर गिरी ट्राली, मची चीख-पुकार
जिले के खड्डा क्षेत्र में बुधवार की शाम बड़ा हादसा, कई महिलाएं व बच्चे घायल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 8:30 AM IST|
Updated : April 2, 2026 at 9:26 AM IST
कुशीनगर: जिले के खड्डा क्षेत्र में बुधवार रात भैसहा मेले में बड़ा हादसा हो गया. यहां अचानक 3-4 बार चरमारने के बाद एक झूले की ट्राली टूटकर जमीन पर गिर गई. इस हादसे में कई महिलाओं-बच्चों समेत कई लोग घायल हो गए. पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा है, जहां सभी का इलाज चल रहा है. दो बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है.
कैसे हुई घटना: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, भैसहा मेले में देर रात बड़ी संख्या में लोग झूला झूल रहे थे. इस बीच एक झूला 3-4 बार घूमने के बाद चरमराने लगा. हालांकि ऑपरेटर ने इसे नजरअंदाज कर दिया. कुछ ही देर बाद झूला अचानक टूट गया, जिससे उसमें बैठे लोग नीचे गिर पड़े और चीख-पुकार मच गई.
चीख पुकार मचते ही एंबुलेंस पहुंची: इस हादसे में बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए. सूचना पर स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया. मौके पर 108 एंबुलेंस की 6 गाड़ियां भेजी गईं और घायलों को पास के सीएचसी तुर्कहा खड्डा और फिर वहां से गंभीर हालत में कुछ को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. दो बच्चों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है .
विधायक ने घायलों का हालचाल जाना: सूचना पर देर रात सीएचसी पहुंचे खड्डा के विधायक विवेकानन्द पांडेय ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया.उन्होंने कहा कि आज शाम बाद दो बड़ी घटनाएं हुई हैं. पहली घटना सिसवा गोपाल में हुई, यह दूसरी घटना पूरे इलाके को दहला देने वाली है। सभी घायलों का उचित इलाज कराया जा रहा है.
हर साल लगता है मेला: भैसहा मेला नारायणी नदी के तट पर स्थित भैसहां गांव में प्राचीन दुर्गा मंदिर के पास आयोजित होता है. इसमें पूर्वांचल के साथ-साथ बिहार और नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. मेला 30 तारीख से शुरू हुआ था और गुरुवार को स्नान के साथ समाप्त होना था. इस बीच हादसा हो गया.
पुलिस अफसर क्या बोले: खड्डा क्षेत्र के डिप्टी एसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. झूला संचालक की लापरवाही की भी जांच होगी. थानाध्यक्ष संदीप सिंह ने बताया कि सूचना पर पुलिस टीम ने बहुत ही तत्परता से अपनी भूमिका का निर्वहन किया. गंभीर घायलों का इलाज मेडिकल कालेज में और सामान्य घायलों का स्थानीय सीएचसी पर इलाज रहा है.
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