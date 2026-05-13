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कुशीनगर : साली को गोली मार जीजा ने खुद को उड़ाया, बंद कमरे से मिले दोनों के शव

घटनास्थल पर जुटी भीड़ और पुलिस. ( ईटीवी भारत )

कुशीनगर : कुशीनगर जिले के तमकुहीराज क्षेत्र में बुधवार सुबह एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया. ससुराल आए युवक ने कथित प्रेम संबंधों के विवाद में पहले अपनी साली को गोली मारी और फिर खुद को भी गोली से उड़ा लिया. पुलिस के पहुंचने के बाद दोनों के शव घर के बंद कमरे में खून से लथपथ मिले. घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई, पुलिस घटनाक्रम के हर बिन्दु की जांच पड़ताल में लगी हुई है. कुशीनगर में साली को गोली मार जीजा ने खुद को उड़ाया. (ईटीवी भारत) तमकुहीराज थाने के प्रभारी निरीक्षक गिरिजेश उपाध्याय ने बताया कि घटनाक्रम के हर पहलू की छानबीन की जा रही है. घटना में प्रयुक्त असलहा बरामद हो गया है. फॉरेंसिक जांच के साथ शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घटना तमकुहीराज थाना क्षेत्र के बसडीला बुजुर्ग गांव की है. मृतक की पहचान बिहार के गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के धरमचक निवासी जितेन्द्र प्रजापति (25) के रूप में हुई है. साथ ही मृत मिली युवती उसकी साली बताई जा रही है. परिजनों के मुताबिक शादी के बाद से ही जितेन्द्र का ससुराल में लगातार आना-जाना था और इसी दौरान उसकी अपनी साली से नजदीकियां बढ़ गई थीं. इसे लेकर परिवार में कई बार विवाद भी हुआ था.