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कुशीनगर : साली को गोली मार जीजा ने खुद को उड़ाया, बंद कमरे से मिले दोनों के शव

पुलिस के पहुंचने के बाद दोनों के शव घर के बंद कमरे में खून से लथपथ मिले. घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई.

Kushinagar Double Murder
घटनास्थल पर जुटी भीड़ और पुलिस. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 1:28 PM IST

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Updated : May 13, 2026 at 1:52 PM IST

2 Min Read
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कुशीनगर : कुशीनगर जिले के तमकुहीराज क्षेत्र में बुधवार सुबह एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया. ससुराल आए युवक ने कथित प्रेम संबंधों के विवाद में पहले अपनी साली को गोली मारी और फिर खुद को भी गोली से उड़ा लिया.

पुलिस के पहुंचने के बाद दोनों के शव घर के बंद कमरे में खून से लथपथ मिले. घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई, पुलिस घटनाक्रम के हर बिन्दु की जांच पड़ताल में लगी हुई है.

कुशीनगर में साली को गोली मार जीजा ने खुद को उड़ाया. (ईटीवी भारत)

तमकुहीराज थाने के प्रभारी निरीक्षक गिरिजेश उपाध्याय ने बताया कि घटनाक्रम के हर पहलू की छानबीन की जा रही है.

घटना में प्रयुक्त असलहा बरामद हो गया है. फॉरेंसिक जांच के साथ शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

घटना तमकुहीराज थाना क्षेत्र के बसडीला बुजुर्ग गांव की है. मृतक की पहचान बिहार के गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के धरमचक निवासी जितेन्द्र प्रजापति (25) के रूप में हुई है. साथ ही मृत मिली युवती उसकी साली बताई जा रही है.

परिजनों के मुताबिक शादी के बाद से ही जितेन्द्र का ससुराल में लगातार आना-जाना था और इसी दौरान उसकी अपनी साली से नजदीकियां बढ़ गई थीं. इसे लेकर परिवार में कई बार विवाद भी हुआ था.

बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह युवक युवती को कमरे में लेकर गया. कुछ देर बाद गोली चलने की आवाज सुनकर घर के लोगों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो कमरा अंदर से बंद मिला. कोई जवाब नहीं मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी गई.

पुलिस ने पहुंच कर दरवाजा तोड़ा, तो अंदर दोनों के शव पड़े मिले. युवती के सिर में गोली लगी थी, जबकि युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी.

स्थानीय लोगों का कहना था कि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे, लेकिन पारिवारिक विरोध के कारण तनाव बढ़ता जा रहा था.

शुरुआती जांच में पुलिस भी प्रेम प्रसंग और पारिवारिक विवाद के एंगल पर जांच कर रही है.

घटनास्थल से हथियार बरामद कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. दोहरे गोलीकांड के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है.

एक ही परिवार में जीजा और साली की मौत ने लोगों को स्तब्ध कर दिया है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : May 13, 2026 at 1:52 PM IST

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