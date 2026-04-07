कुशीनगर के बॉक्सरों का कमाल; राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जीते पदक, अब नेशनल में दिखाएंगे दम
जिला बॉक्सिंग संघ के महासचिव पंकज शर्मा ने बताया कि रवि गौंड और लक्ष्मी यादव का चयन नेशनल चैंपियनशिप के लिए हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 5:40 PM IST
कुशीनगर: उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग संघ की ओर से हापुड़ जिले में हुई अंडर-19 बालक एवं बालिका वर्ग की राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कुशीनगर के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है. यह प्रतियोगिता 31 मार्च 2026 से 5 अप्रैल 2026 के बीच हुई थी. इसमें जिले के मुक्केबाजों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. जिला बॉक्सिंग संघ के महासचिव पंकज शर्मा ने बताया कि इस गौरवशाली उपलब्धि से पूरे जिले में हर्ष का माहौल है. प्रतियोगिता में कुशीनगर के मुक्केबाजों ने न केवल पदक जीते, बल्कि अपनी तकनीक से सभी को प्रभावित किया.
खिलाड़ियों का प्रदर्शन
- रवि गौंड पुत्र श्री लाल बाबू गौंड — गोल्ड मेडल
- प्रणव दुबे पुत्र भक्त प्रकाश दुबे — सिल्वर मेडल
- लक्ष्मी यादव पुत्री द्वारिका यादव — गोल्ड मेडल
- वैष्णवी पुत्री संदीप बनवाल — सिल्वर मेडल
नेशनल चैंपियनशिप के लिए हुआ चयन: शानदार खेल के आधार पर रवि गौंड और लक्ष्मी यादव का चयन उत्तर प्रदेश की आधिकारिक टीम में किया गया है. ये दोनों होनहार खिलाड़ी आगामी 12 अप्रैल से असम में होने वाली राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे. चयन की खबर मिलते ही खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों के परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है. रवि और लक्ष्मी अब नेशनल रिंग में पदक जीतकर प्रदेश और जिले का नाम रोशन करने के लिए जी-तोड़ मेहनत कर रहे हैं.
खेल जगत की हस्तियों ने दी बधाई: कुशीनगर के खिलाड़ियों की इस बड़ी उपलब्धि पर जिला क्रीड़ा अधिकारी रवि निषाद और जिला बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष डॉ. अजय शुक्ल ने विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं. इसके साथ ही संरक्षक अमित वर्मा, महासचिव पंकज कुमार शर्मा और खेलो इंडिया कोच धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया. हाटा बॉक्सिंग कोच राजेश गुप्ता समेत जिले के तमाम खेल प्रेमियों ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है. इन विशेषज्ञों का मानना है कि सही मार्गदर्शन मिलने पर ये खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चमक सकते हैं.
शत-प्रतिशत रहा खिलाड़ियों का परिणाम: इस प्रतियोगिता की सबसे खास बात यह रही कि कुशीनगर से कुल चार खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और सभी ने पदक जीतकर अपनी श्रेष्ठता साबित की. चारों खिलाड़ियों का पदक जीतना जिले में बॉक्सिंग के बढ़ते स्तर और बेहतर कोचिंग व्यवस्था का सीधा प्रमाण माना जा रहा है. इसे उत्तर प्रदेश में बॉक्सिंग खेल के भविष्य के लिए एक अत्यंत सकारात्मक और शुभ संकेत के रूप में देखा जा रहा है. अब सबकी निगाहें 12 अप्रैल को असम में शुरू होने वाली नेशनल चैंपियनशिप पर टिकी हैं.
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