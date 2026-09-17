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कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय की इसी माह से शुरू होंगी कक्षाएं

कुशीनगर: अंतरराष्ट्रीय पर्यटक स्थली कुशीनगर में रामाभार स्तूप के निकट निर्माणाधीन महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में इसी सितंबर से कक्षाएं शुरू करने की तैयारी तेज कर दी गई है. बुधवार शाम प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने निर्माणाधीन विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण किया. उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाने और छात्रों के लिए जरूरी सुविधाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए.





कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विश्वविद्यालय परिसर में निर्माणाधीन क्लास रूम, लाइब्रेरी, मेस और अन्य सुविधाओं का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों से निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली और कार्यदायी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्धारित समय में काम पूरा करने के निर्देश दिए.



मंत्री ने स्पष्ट कहा कि निर्माण कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जरूरत पड़ने पर मैन पावर बढ़ाकर दिन-रात काम कराया जाए, ताकि समय से निर्माण पूरा हो सके. उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित समय में काम पूरा नहीं होने पर संबंधित कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कराने की कार्रवाई की जा सकती है. कृषि मंत्री ने बताया कि विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश के लिए काउंसिलिंग प्रक्रिया चल रही है. अब तक 48 छात्रों ने कुशीनगर विश्वविद्यालय को विकल्प के तौर पर चुना है. इन छात्रों की कक्षाएं समय से शुरू कराने की तैयारी की जा रही है.





उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है, वहां पहले ताल और तालाब था. इसके बावजूद निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है. कक्षाएं शुरू करने के लिए जरूरी व्यवस्थाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जा रहा है.



छात्रावास का भी किया निरीक्षण

कृषि मंत्री ने छात्रों के रहने के लिए निर्माणाधीन छात्रावास का भी निरीक्षण किया. उन्होंने कमरों, आवासीय सुविधाओं और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली. अधिकारियों को निर्देश दिया कि छात्रों के रहने, पढ़ने और भोजन से जुड़ी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कक्षाएं शुरू होने से पहले पूरी कर ली जाएं.





कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में इसी सितंबर से पढ़ाई शुरू कराने की तैयारी है. निर्माण कार्य के साथ-साथ छात्रावास और अन्य जरूरी सुविधाओं को अंतिम रूप देने पर जोर दिया जा रहा है. कृषि मंत्री ने अधिकारियों को लगातार निगरानी करते हुए बचे हुए कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कराने के निर्देश दिए हैं.





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