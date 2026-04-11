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कुशीनगर तेजाब कांड का 10 घंटे में खुलासा; मृतका के प्रेमी ने ही लिया खौफनाक बदला

पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने बताया कि परिजनों ने युवती काजल की शादी कहीं और तय कर दी थी. इससे प्रेमी नाराज था.

कुशीनगर तेजाब कांड का 10 घंटे में खुलासा.
कुशीनगर तेजाब कांड का 10 घंटे में खुलासा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 8:58 AM IST

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कुशीनगर: रामकोला थाना क्षेत्र के मोरवन गांव में हुए एसिड अटैक मामले का 10 घंटे में पुलिस ने खुलासा कर दिया. घटना में शुक्रवार तड़के मां-बेटी पर सोते समय एसिड फेंका गया था. इसमें बेटी की मौत हो गई, जबकि मां की हालत गंभीर है.

पुलिस ने दिल दलहा देने वाले एसिड अटैक कांड के दो आरोपियों को शुक्रवार शाम को धर दबोचा. यह हमला प्रेम-संबंध की वजह से किया गया है. आरोपी मृत युवती से प्रेम करता था, लेकिन उसकी शादी तय हो गई थी. इसी खुन्नस में उसने प्रेमिका को खत्म करने जैसे खतरनाक फैसला कर लिया.

पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान छोटेलाल खरवार पुत्र सुरेश खरवार निवासी कंठी छपरा, थाना जटहां बाजार, जनपद कुशीनगर और अनुज कुशवाहा पुत्र महेंद्र कुशवाहा निवासी सुखारी छपरा, थाना नेबुआ नौरंगिया, जिला कुशीनगर है.

बिहार से आया था एसिड: दोनों से पूछताछ के साथ ही अन्य संभावित कड़ियों को भी खंगाला जा रहा है. पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि वारदात में इस्तेमाल किया गया तेजाब बिहार के गोपालगंज से लाया गया था. पुलिस अब तेजाब की सप्लाई चेन की भी गहनता से जांच कर रही है.

प्रेम-प्रसंग से जुड़ा मामला: पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने बताया कि घटनास्थल के निरीक्षण के बाद परिजनों से मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का तत्काल गठन किया गया.

जांच के बाद नामजद आरोपियों की भूमिका सामने नहीं आई. लेकिन अन्य दो युवकों की संलिप्तता की बात का पता चल गया. दोनों को साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है. जांच में सामने आया कि आरोपी युवक का मृतका काजल के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था.

परिजनों ने युवती काजल की शादी कहीं और तय कर दी थी. इससे नाराज प्रेमी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया.

क्या था पूरा घटनाक्रम: पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार तड़के करीब 2:30 बजे आरोपी छत के रास्ते घर में दाखिल हुआ. कमरे में सो रही लीलावती (55) और उनकी बेटी काजल यादव (25) पर तेजाब फेंक दिया.

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और मौके से फरार हो गया. चीख-पुकार सुनकर बरामदे में सो रहे काजल के पिता प्रभुनाथ यादव की नींद खुली. उन्होंने किसी तरह दरवाजा खोलकर दोनों को बाहर निकाला.

हमले में काजल लगभग 90 प्रतिशत तक झुलस गईं, जबकि उनकी मां भी गंभीर रूप से झुलसी है. दोनों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. हालत गंभीर देखते हुए दोनों को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया. वहां इलाज के दौरान काजल ने दम तोड़ दिया.

यह भी पढ़ें: कुशीनगर में घर में सो रही मां-बेटी पर एसिड अटैक; 90% झुलसी बेटी ने दम तोड़ा, मां गंभीर

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