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कुशीनगर तेजाब कांड का 10 घंटे में खुलासा; मृतका के प्रेमी ने ही लिया खौफनाक बदला

कुशीनगर: रामकोला थाना क्षेत्र के मोरवन गांव में हुए एसिड अटैक मामले का 10 घंटे में पुलिस ने खुलासा कर दिया. घटना में शुक्रवार तड़के मां-बेटी पर सोते समय एसिड फेंका गया था. इसमें बेटी की मौत हो गई, जबकि मां की हालत गंभीर है.

पुलिस ने दिल दलहा देने वाले एसिड अटैक कांड के दो आरोपियों को शुक्रवार शाम को धर दबोचा. यह हमला प्रेम-संबंध की वजह से किया गया है. आरोपी मृत युवती से प्रेम करता था, लेकिन उसकी शादी तय हो गई थी. इसी खुन्नस में उसने प्रेमिका को खत्म करने जैसे खतरनाक फैसला कर लिया.

पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान छोटेलाल खरवार पुत्र सुरेश खरवार निवासी कंठी छपरा, थाना जटहां बाजार, जनपद कुशीनगर और अनुज कुशवाहा पुत्र महेंद्र कुशवाहा निवासी सुखारी छपरा, थाना नेबुआ नौरंगिया, जिला कुशीनगर है.

बिहार से आया था एसिड: दोनों से पूछताछ के साथ ही अन्य संभावित कड़ियों को भी खंगाला जा रहा है. पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि वारदात में इस्तेमाल किया गया तेजाब बिहार के गोपालगंज से लाया गया था. पुलिस अब तेजाब की सप्लाई चेन की भी गहनता से जांच कर रही है.

प्रेम-प्रसंग से जुड़ा मामला: पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने बताया कि घटनास्थल के निरीक्षण के बाद परिजनों से मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का तत्काल गठन किया गया.

जांच के बाद नामजद आरोपियों की भूमिका सामने नहीं आई. लेकिन अन्य दो युवकों की संलिप्तता की बात का पता चल गया. दोनों को साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है. जांच में सामने आया कि आरोपी युवक का मृतका काजल के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था.