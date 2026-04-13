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कुशीनगर एसिड अटैक: पीड़ित परिवार से मिले अजय कुमार लल्लू, सरकार से की आर्थिक मदद और सख्त कार्रवाई की मांग

रामकोला एसिड अटैक कांड: तीन आरोपी गिरफ्तार, न्याय की मांग को लेकर परिजनों के साथ खड़ी हुई कांग्रेस. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कुशीनगर: कुशीनगर जिले के रामकोला थाना क्षेत्र के मोरवन गांव में हुए सनसनीखेज एसिड अटैक कांड के बाद अब राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और तमकुहीराज के पूर्व विधायक अजय कुमार लल्लू सोमवार की शाम पीड़ित परिवार से मिलने गांव पहुंचे. उन्होंने परिजनों के साथ मिलकर इसको लेकर शोक व्यक्त किया और उन्हें न्याय दिलाने का पूरा भरोसा दिलाया. परिजनों से मुलाकात के बाद अजय कुमार लल्लू ने कहा कि यह घटना बेहद भयावह और अमानवीय है, जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है. मुफ्त इलाज और मुआवजे की मांग: कांग्रेस नेता ने मुलाकात के दौरान घटना के हर बिंदु की विस्तृत जानकारी ली और पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की. उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि पीड़ित परिवार को तत्काल उचित आर्थिक सहायता प्रदान की जाए. साथ ही उन्होंने घटना में गंभीर रूप से घायल काजल की मां के लिए बेहतर और निशुल्क इलाज सुनिश्चित करने की भी पुरजोर वकालत की. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के अपराधों में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. कुशीनगर एसिड अटैक: मोरवन गांव पहुंचे अजय कुमार लल्लू (Photo Credit: ETV Bharat)