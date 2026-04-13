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कुशीनगर एसिड अटैक: पीड़ित परिवार से मिले अजय कुमार लल्लू, सरकार से की आर्थिक मदद और सख्त कार्रवाई की मांग

कुशीनगर के रामकोला में हुए एसिड अटैक मामले में कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू पीड़ित परिवार से मिले और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की.

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रामकोला एसिड अटैक कांड: तीन आरोपी गिरफ्तार, न्याय की मांग को लेकर परिजनों के साथ खड़ी हुई कांग्रेस. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 10:26 PM IST

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कुशीनगर: कुशीनगर जिले के रामकोला थाना क्षेत्र के मोरवन गांव में हुए सनसनीखेज एसिड अटैक कांड के बाद अब राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और तमकुहीराज के पूर्व विधायक अजय कुमार लल्लू सोमवार की शाम पीड़ित परिवार से मिलने गांव पहुंचे. उन्होंने परिजनों के साथ मिलकर इसको लेकर शोक व्यक्त किया और उन्हें न्याय दिलाने का पूरा भरोसा दिलाया. परिजनों से मुलाकात के बाद अजय कुमार लल्लू ने कहा कि यह घटना बेहद भयावह और अमानवीय है, जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है.

मुफ्त इलाज और मुआवजे की मांग: कांग्रेस नेता ने मुलाकात के दौरान घटना के हर बिंदु की विस्तृत जानकारी ली और पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की. उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि पीड़ित परिवार को तत्काल उचित आर्थिक सहायता प्रदान की जाए. साथ ही उन्होंने घटना में गंभीर रूप से घायल काजल की मां के लिए बेहतर और निशुल्क इलाज सुनिश्चित करने की भी पुरजोर वकालत की. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के अपराधों में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए.

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कुशीनगर एसिड अटैक: मोरवन गांव पहुंचे अजय कुमार लल्लू (Photo Credit: ETV Bharat)

इलाज के दौरान काजल की मौत: इस बर्बर हमले में गंभीर रूप से झुलसी 25 वर्षीय काजल यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिससे परिवार टूट गया है. मृतका की 55 वर्षीय मां लीलावती अब भी अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज जारी है. पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गहन जांच शुरू कर दी है. हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम ने जिले की सुरक्षा व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

बीजेपी का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा: अजय कुमार लल्लू की इस मुलाकात ने कुशीनगर के राजनीतिक हल्के में खलबली तेज कर दी है. चर्चा इस बात की भी है कि सत्ताधारी बीजेपी का कोई बड़ा नेता या जनप्रतिनिधि अब तक पीड़ित परिवार का हाल जानने नहीं पहुंचा है.पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे मामले की तह तक जा रहे हैं और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए हर संभव साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.

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