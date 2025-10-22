ETV Bharat / state

कुशीनगर में रिश्ते शर्मसार, 3 साल की मासूम बच्ची से फूफा ने किया रेप

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर तलाश शुरू की.

kushinagar 3 year old innocent girl raped her uncle crime hindi news
कुशीनगर में रिश्ते शर्मसार. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 11:32 AM IST

2 Min Read
कुशीनगरः जिले में शर्मनाक रिश्ते का मामला सामने आया है. यह मामला खड्डा जिले से है. यहां एक तीन साल की मासूम बच्ची के साथ 35 वर्षीय फूफा ने रेप किया. इसके बाद वह बच्ची को तड़पता छोड़कर भाग निकला. बच्ची को मां को जब इसका पता चला तो उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया.

पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि वह ननद के साथ मंगलवार को खेत गई थी. घर पर 3 साल की बच्ची और आरोपी फूफा था. जब वह शाम को घर लौटी तो बच्ची को लहुलूहान हालत में देखा. उसने जब बच्ची से इस बारे में पूछा तो उसने सारा मामला बताया. बच्ची ने बताया कि फूफा ने उसके साथ गंदा काम किया है. जब वह रोने लगी तो फूफा भाग गया. आरोपी फूफा की शादी 2015 में पीड़िता के बुआ से हुई थी. उसके तीन बच्चे हैं. वहीं, बच्ची को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया है.

वहीं, मां की तहरीर पर पुलिस ने रेप का मुकदमा दर्ज कर लिया है. इस सम्बंध में सीओ खड्डा उमेश चंद भट्ट ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए उसकी गिरफ्तार के लिए टीम लगा दी है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा. विधिक कार्रवाई की जा रही है.

