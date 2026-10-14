नगर निकाय उप चुनाव 2026; कुशीनगर और सेवरही में 63 प्रतिशत मतदान, 15 अक्तूबर को होगी मतगणना
कुशीनगर में नगर निकाय उप निर्वाचन-2026 के तहत दो वार्डों में सदस्य पद के लिए मतदान कराया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 8:39 AM IST
कुशीनगर : कुशीनगर में नगर निकाय उप निर्वाचन-2026 के तहत दो वार्डों में सदस्य पद के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया. नगर पालिका परिषद कुशीनगर के संत गाडगेनाथ नगर वार्ड में 58.90 प्रतिशत और नगर पंचायत सेवरही के जवाहर नगर वार्ड में 68.28 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. अब सभी की निगाहें 15 अक्टूबर होने वाली मतगणना पर टिकी हैं.
राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना के क्रम में 13 अक्टूबर को नगर पालिका परिषद कुशीनगर के वार्ड संख्या-14 संत गाडगेनाथ नगर और नगर पंचायत सेवरही के वार्ड संख्या-17 जवाहर नगर में रिक्त सदस्य पदों के लिए उपचुनाव कराया गया. नगर पालिका परिषद कुशीनगर के वार्ड संख्या-14 में कुल 3,462 मतदाता पंजीकृत थे. इनमें 1,798 पुरुष और 1,664 महिला मतदाता शामिल थे. मतदान के दौरान 927 पुरुषों और 1,112 महिलाओं समेत कुल 2,039 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. इस वार्ड में कुल 58.90 प्रतिशत मतदान हुआ. यहां दो प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे.
नगर पंचायत सेवरही के वार्ड संख्या-17 जवाहर नगर में कुल 1,898 मतदाता पंजीकृत थे. इनमें 992 पुरुष और 906 महिला मतदाता शामिल थे. यहां 682 पुरुषों और 614 महिलाओं समेत कुल 1,296 मतदाताओं ने वोट डाला. इस वार्ड में 68.28 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. यहां चार प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है.
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी धनंजय कुमार दुबे के अनुसार उपचुनाव कराने के लिए कुल चार मतदान केंद्र और सात मतदान स्थल बनाए गए थे. मतदान प्रक्रिया पर निगरानी रखने और चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए दो जोनल मजिस्ट्रेट, दो सेक्टर मजिस्ट्रेट और चार स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए थे. सभी सीलबंद मतपेटिकाओं को तहसील मुख्यालय स्थित स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखकर सील कर दिया गया है.
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