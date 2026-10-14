ETV Bharat / state

नगर निकाय उप चुनाव 2026; कुशीनगर और सेवरही में 63 प्रतिशत मतदान, 15 अक्तूबर को होगी मतगणना

कुशीनगर : नगर निकाय उप चुनाव 2026 ( Photo Credit : ETV Bharat )

कुशीनगर : कुशीनगर में नगर निकाय उप निर्वाचन-2026 के तहत दो वार्डों में सदस्य पद के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया. नगर पालिका परिषद कुशीनगर के संत गाडगेनाथ नगर वार्ड में 58.90 प्रतिशत और नगर पंचायत सेवरही के जवाहर नगर वार्ड में 68.28 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. अब सभी की निगाहें 15 अक्टूबर होने वाली मतगणना पर टिकी हैं.



राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना के क्रम में 13 अक्टूबर को नगर पालिका परिषद कुशीनगर के वार्ड संख्या-14 संत गाडगेनाथ नगर और नगर पंचायत सेवरही के वार्ड संख्या-17 जवाहर नगर में रिक्त सदस्य पदों के लिए उपचुनाव कराया गया. नगर पालिका परिषद कुशीनगर के वार्ड संख्या-14 में कुल 3,462 मतदाता पंजीकृत थे. इनमें 1,798 पुरुष और 1,664 महिला मतदाता शामिल थे. मतदान के दौरान 927 पुरुषों और 1,112 महिलाओं समेत कुल 2,039 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. इस वार्ड में कुल 58.90 प्रतिशत मतदान हुआ. यहां दो प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे.