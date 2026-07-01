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अंडर-19 भारतीय टीम में चयन पर कुशाग्र के परिवार ने श्री सांवलिया सेठ को चढ़ाया चांदी का बल्ला

चित्तौड़गढ़: जिले के बस्सी निवासी कुशाग्र ओझा के अंडर-19 भारतीय क्रिकेट टीम में चयन होने पर परिवार ने बुधवार को भगवान श्रीसांवलिया सेठ के दरबार में 470 ग्राम वजनी चांदी का बैट भेंट किया. अंडर-19 टीम श्रीलंका दौरे में एक दिवसीय और टेस्ट मैच होने हैं. दोनों ही टीमों में कुशाग्र का चयन हुआ है.

मूल रूप से बस्सी निवासी और अभी जयपुर में बैंक मैनेजर ओमप्रकाश ओझा ने बताया कि उनके बेटे कुशाग्र की शुरू से क्रिकेट में रूचि रही है. लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद उन्होंने भगवान सांवलिया सेठ से बेटे कुशाग्र के भारतीय टीम में चयन की मनोकामना मांगी थी. मन्नत पूरी होने पर बुधवार दोपहर पत्नी निशा, छोटे बेटे ऋषभ और परिवार समेत सांवलियाजी मंदिर पहुंचे और भगवान के श्रीचरणों में चांदी का बैट अर्पित किया. इस दौरान बस्सी निवासी चंद्रशेखर ओझा, सोहनलाल खटीक, दिनेश सोनी, नमन ओझा व सांवलियाजी निवासी नारायण गुर्जर उपस्थित थे.