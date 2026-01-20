ETV Bharat / state

कानपुर के चर्चित कुशाग्र मर्डर केस में तीनों हैवान 'प्रेमी-प्रेमिका और दोस्त' की तिकड़ी दोषी, 22 को होगा सजा का एलान

कुशाग्र मर्डर केस में 'प्रेमी-प्रेमिका और दोस्त' दोषी करार ठहराए गए. ( ETV Bharat )

जानकारी के अनुसार 30 अक्टूबर 2024 को कुशाग्र की हत्या की गई थी. कुशाग्र कानपुर के आचार्य नगर के कपड़ा कारोबारी मनीष कनोडिया का बेटा था और जयपुरिया स्कूल में हाईस्कूल का छात्र था.

बता दें कि मामले की सुनवाई एडीजे-11 सुभाष सिंह की कोर्ट में चल रही थी. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 14 गवाह पेश किए गए. 13 जनवरी को अंतिम बहस हुई थी. इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

अदालत के फैसले के बाद कुशाग्र की मां. (ETV Bharat)

कोर्ट का आदेश सुनते ही कुशाग्र की मां भावुक हो गईं और रोते हुए बोलीं कि उनके बेटे के हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए.

कानपुर: यूपी के कानपुर के चर्चित कुशाग्र किडनैपिंग और मर्डर केस में मंगलवार को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने ट्यूशन टीचर रचिता वत्स, उसके प्रेमी प्रभात शुक्ला और उसके दोस्त आर्यन गुप्ता उर्फ शिवा को दोषी करार दिया है. सजा पर फैसला 22 जनवरी को सुनाया जाएगा.

30 अक्टूबर को वह शाम करीब 4 बजे स्कूटी से कोचिंग के लिए निकला था. रास्ते में उसे उसकी ट्यूशन टीचर रचिता वत्स के प्रेमी प्रभात शुक्ला से मुलाकात हुई. वह उसे बहला-फुसला कर वो कुशाग्र को अपने साथ गया.

प्रभात, कुशाग्र को ओमनगर स्थित इंद्रकुटी हाता में अपने घर ले गया. उस समय कुशाग्र हेलमेट पहने उसके पीछे-पीछे चल रहा था. वहीं पास के ही कमरे में रचिता मौजूद थी. कुछ देर बाद प्रभात, कुशाग्र को कमरे में ले गया, जहां गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी.

कानपुर के चर्चित कुशाग्र मर्डर केस में आरोपियों को सजा. (ETV Bharat)

हत्या के वक्त प्रभात का दोस्त आर्यन गुप्ता कमरे के बाहर खड़ा था. हत्या के बाद प्रभात और आर्यन, रचिता की स्कूटी से कुशाग्र के घर पहुंचे और 30 लाख रुपये की फिरौती का पत्र फेंका. जांच को भटकाने के लिए पत्र में ‘अल्लाह हू अकबर’ भी लिखा गया था.

पत्र फेंकते समय फ्लैट के गार्ड राजेंद्र को स्कूटी संदिग्ध लगी. जांच में सामने आया कि नंबर प्लेट से छेड़छाड़ कर F को E बनाया गया था. बाद में पता चला कि स्कूटी रचिता की थी.

कानपुर के चर्चित कुशाग्र मर्डर केस में सुनवाई के दौरान का दृश्य. (ETV Bharat)

गार्ड की सूचना पर परिजन रचिता के घर पहुंचे. रचिता ने बताया कि उसकी स्कूटी प्रभात लेकर गया था. इसके बाद पुलिस और परिजन हाता पहुंचे, जहां प्रभात के घर के बाहर बने कमरे से कुशाग्र का शव बरामद हुआ.

कानपुर के चर्चित कुशाग्र मर्डर केस में तीनों आरापी दोषी करार. (ETV Bharat)

पूछताछ में रचिता ने कबूल किया कि वह प्रभात से शादी करना चाहती थी और रुपयों की जरूरत थी, जिसके चलते अपहरण की योजना बनाई थी. हत्या के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. 31 मार्च 2024 को तीनों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई थी.

कानपुर के कुशाग्र मर्डर केस में आरोपी दोषी करार. (ETV Bharat)

इसमें प्रभात शुक्ला को गैंग का लीडर बनाया गया था. वही अभियोजन के अनुसार CCTV फुटेज, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों से कोर्ट में इन तीनों के ऊपर आरोप साबित हुए. और अब 22 जनवरी को कोर्ट सजा पर अंतिम फैसला सुनाएगी.

