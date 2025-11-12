ETV Bharat / state

इटली जाने के सपने ने बना दिया बंधक, कुरुक्षेत्र के युवक को पाकिस्तानी डोंकर ने बेलारूस में किया अगवा, प्रताड़ित कर मांगे पैसे

कुरुक्षेत्र: विदेश में बेहतर भविष्य की तलाश में निकला हरियाणा का एक और युवक धोखेबाज एजेंटों और डोंकरों के जाल में फंस गया. दरअसल, कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा कस्बे का रोहित अपने भाई के पास इटली जाने के लिए डोंकी रूट से रवाना हुआ था, लेकिन रास्ते में बेलारूस के जंगलों में पाकिस्तानी डोंकरों ने उसे बंधक बना लिया.

डोंकर ने युवक का भेजा वीडियो: डोंकर ने बंधक बनाकर युवक को पीटाऔर परिवार से फिरौती मांगी. इसके बाद एक वीडियो परिवार को भेजा.परिवार को भेजी गई एक वीडियो में रोहित पंजाबी में बोलते हुए अपनी हालत बयां करता नजर आ रहा है. वीडियो में उसके पीछे नकाबपोश लोग नजर आ रहे हैं जो उसे धमका रहे हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद से परिवार भय और दहशत में है.

11 लाख में तय हुई थी डील: रोहित के पिता मनोज कुमार टैक्सी ड्राइवर हैं. उन्होंने बताया कि, " हमने स्थानीय एजेंट विजय शर्मा के जरिए बेटे को 11 लाख रुपए में इटली भेजने की डील की थी. एजेंट ने भरोसा दिलाया था कि वह एक महीने में डायरेक्ट इटली पहुंचा देगा. इसके लिए मनोज ने 7 जुलाई को पासपोर्ट और डॉक्युमेंट सौंपे और 21 सितंबर को रोहित को दिल्ली एयरपोर्ट से दुबई रवाना कर दिया गया. एजेंट को हमने कुल 9 लाख रुपए दे दिए. एक लाख बैंक ट्रांसफर से और बाकी नगद. एजेंट ने कहा था कि एक हफ्ते में बेटा इटली पहुंच जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद खबर आई कि रोहित बेलारूस में फंसा हुआ है."

बेलारूस के जंगल में बनाया बंधक: परिवार को भेजी गई वीडियो में रोहित खौफ में दिख रहा है. रोहित वीडियो में कह रहा है कि अगर पैसे नहीं भेजे गए तो उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा. परिवार वालों ने जानकारी दी कि वीडियो देख परिवार ने डर के मारे पहले $400 ट्रांसफर किए. उसके बाद फिर रविवार को $900 और भेजे. ये पैसे उसके बड़े भाई अमन ने इटली से भेजे, जो पहले से वहां रह रहा है. डोंकर अभी भी $300 और की मांग कर रहे हैं.